PARTITS
Feijóo i els seus barons es conjuren contra el finançament ‘bilateral’
Acusen Sánchez i Junqueras d’“utilitzar” els catalans i d’“encoratjar” l’enfrontament. Els populars conviden presidents del PSOE a afegir-s’hi. El president no veu una anomalia els governs en minoria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els presidents autonòmics i regionals de la formació van firmar ahir una declaració a Saragossa en la qual es conjuren contra el finançament “bilateral” que han acordat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras. Al text, asseguren que ja n’hi ha prou d’enfrontar els espanyols” i exigeixen el “final de les cessions destinades a forçar un encaix legal de la quota separatista”.
“Nosaltres ho tenim clar: ni ens han dividit ni ens dividiran”, afirmen en l’anomenada “Declaració de Saragossa” que van rubricar els 11 presidents de comunitats governades pel PP (Andalusia, Madrid, Aragó, Múrcia, Cantàbria, Extremadura, Galícia, Castella i Lleó, País Valencià, la Rioja i Balears). També la van subscriure els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, el vicepresident de les Canàries i els presidents regionals del PP a Catalunya, Navarra, Astúries, País Basc i Castella-la Manxa.
El mateix Feijóo es va comprometre a impulsar un sistema de finançament “just”, “transparent” i “pensat per a tots els espanyols”, i va retreure al Govern que estigui intentant encoratjar l’“enfrontament” i la “divisió” dins del PP.
Dit això, va demanar a Pedro Sánchez que retiri el sistema de finançament pactat amb Junqueras perquè la igualtat dels espanyols “no està en venda”. Així mateix, va acusar Sánchez i Junqueras de “mentir” i “utilitzar” els catalans amb el nou model de finançament autonòmic per mantenir-se en el poder.
Després de subratllar que el model ha de proporcionar suficiència, estabilitat, equitat, corresponsabilitat, igualtat i seguretat jurídica, el PP afirma que Espanya “és un projecte comú” que defensaran “fins a les últimes conseqüències”. Per això, subratllen que “la bilateralitat no és el camí”.
Finalment, els populars conviden tots els presidents autonòmics d’altres partits a sumar-se a una postura d’“unitat” que, segons el seu parer, persegueix evitar que “es rebenti la igualtat i es construeixi un nou mur entre espanyols”.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, afirma sobre la proposta de finançament pactat entre el la Moncloa i Esquerra Republicana que “totes les comunitats acabaran acceptant el model”.
Sánchez va assegurar que aquest és “un acord extraordinari” i va defensar que enforteix els serveis públics, segons va explicar en una entrevista concedida a La Vanguardia.
“Planteja una solució molt important a una dinàmica d’elusió i dúmping fiscal que beneficia una comunitat molt rica, com és la Comunitat de Madrid. És un acord entre forces progressistes”, va afegir.
A més, va demanar responsabilitat a totes les forces polítiques per aprovar aquest acord i va dir que cap comunitat autònoma no el rebutjarà “perquè ningú rebrà menys del que ja rep”.
Preguntat per l’estat de la legislatura, el president del Govern central va afirmar que “no és una anomalia a Europa que hi hagi governs de coalició en minoria parlamentària” i va dir que el projecte polític del seu Govern té vocació de culminar la legislatura i transcendir-la, textualment.
Sobre els pressupostos, va defensar que els prorrogats en vigor permeten “garantir totes les polítiques de redistribució, de transformació econòmica, de creixement i creació d’ocupació, però el Govern d’Espanya està fent els seus deures”.
Sobre els postulats de Vox, Sánchez va expressar que “el creixement de la ultradreta i de la polarització no beneficien ningú. Tampoc no beneficia el Partit Popular” i va criticar que, segons ell, el PP es presti a governar amb la ultradreta a Extremadura.
“Davant del soroll, el deure d’un president del Govern és aportar temperància i serenitat al debat públic. Sempre he criticat la polarització asimètrica. Jo no amenaço, jo no insulto. Podran o no agradar les idees que defenso, però és evident que existeix una polarització asimètrica”, va exposar el dirigent socialista davant l’actitud de l’oposició.