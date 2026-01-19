El Suprem manté a la presó Ábalos i Koldo García per "alt" risc de fuga
Afronten peticions de penes del fiscal de 24 i 19,5 anys, respectivament
El Tribunal Suprem ha acordat mantenir en presó provisional l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García en apreciar que persisteix un "alt" risc de fuga i davant de la proximitat del judici per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia. El tribunal de tres magistrats encarregat de revisar les decisions de l’instructor Leopoldo Puente ha rebutjat els recursos que les defenses de l’exministre i del seu exassessor van interposar contra el seu ingrés en presó preventiva el mes de novembre passat.
En dos interlocutòries conegudes aquest dilluns, el Suprem segueix el criteri de la Fiscalia Anticorrupció i de l’acusació popular que lidera el PP, partidàries de mantenir a la presó ambdós investigats, que afronten peticions de penes del fiscal de 24 anys de presó en el cas d’Ábalos i de 19 i mig en el de Koldo García de cara a la celebració del primer judici del conegut com a cas Koldo.
Per adoptar la seua decisió, la Sala al·ludeix a la gravetat d’aquestes peticions de penes –que ascendeixen 30 anys que sol·liciten les acusacions populars– i també a l’"alt" risc que ambdós puguin sostreure’s a l’acció de la Justícia. Els magistrats fan també referència a un "cabal d’indicis" que "no ha deixat de créixer amb cada nova informació" en una causa en la qual es jutjaran presumptes delictes d’organització criminal, suborn, tràfic d’influències o malversació, i en la qual els indicis que es refereixen a la suposada participació d’Ábalos "són més sòlids".
El tribunal creu que "la potència incriminatòria dels indicis" que han sustentat diferents resolucions de la causa "permet fer un judici positiu de prosperabilitat d’una greu condemna" –que podria no ser inferior a dotze anys i mig–, al que "se suma la proximitat de la celebració del judici".
El Suprem nega que es doni per suposat que existirà una sentència condemnatòria, però sí que "el risc cert i proper que es produeixi una condemna és elevat, i per tant també ho és el de fuga". En el cas de no acceptar-se les nul·litats plantejades per les defenses, aquest judici podria començar després de la Setmana Santa, el proper mes d’abril, segons van informar EFE fonts jurídiques. Circumstàncies com aquestes, segons la Sala d’Apel·lació, dibuixen "un escenari en el qual el risc de fuga és molt elevat".
El Suprem aclareix: l’acusació no se sustenta en la paraula d’Aldama
En la seua interlocutòria, els magistrats responen a Ábalos que "el relat acusatori no se sustenta en la paraula" del considerat comissionista de la trama, Víctor de Aldama, perquè hi ha delictes dels quals l’exministre està acusat (malversació o tràfic d’influències) en què l’empresari no intervé. En altres, com el suborn, aquest s’ha autoincriminat reconeixent pagaments a Ábalos i al seu exassessor, que han estat contrastats amb altres documents, segons la Sala, que posa de relleu el "molt rellevant impuls a la investigació" que ha donat l’empresari en parlar d’adjudicacions sota sospita que van permetre obrir la investigació que també afecta a l’exdirigent socialista Santos Cerdán.