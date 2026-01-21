Deu de les víctimes mortals ja han pogut ser identificades
Huelva, epicentre de la tragèdia ferroviària, amb almenys 15 morts
Els forenses de l’Institut de Medicina Legal de Còrdova van enllestir ahir les autòpsies dels 38 cadàvers rebuts després de l’accident de trens de diumenge a la localitat cordovesa d’Adamuz. El total de persones plenament identificades pel Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ascendeix a deu i totes ho van ser a través de les empremtes dactilars. Huelva, la destinació del tren Alvia, ha estat una de les zones més colpejades per la tragèdia i la província ha de lamentar la mort d’almenys 15 dels seus habitants. Entre els que han perdut la vida en l’accident es troben el regent d’una coneguda acadèmia d’oposicions que tornava de la capital després d’acompanyar els seus alumnes a un examen, un professor de dret penal de Lepe, un opositor que va ser vist per última vegada al vagó cafeteria just abans de l’impacte, una parella de coneguts periodistes o una mare i una filla veïnes d’Isla Cristina. A Punta Umbría ahir van recordar amb cinc minuts de silenci les sis víctimes naturals d’aquesta localitat, entre les quals quatre membres d’una mateixa família, els Zamorano Álvarez. L’única supervivent és una nena de sis anys que va resultar pràcticament il·lesa.
Entre tanta desgràcia, també hi ha lloc per a les bones notícies, com és el cas d’una alumna cubana de la Universitat Internacional d’Andalusia que viatjava a l’Alvia i que, després d’hores d’incertesa, va ser localitzada amb tot just blaus i rascades. Però desgraciadament són minoria. Els equips de rescat continuen treballant en el lloc del sinistre, ja que encara existeixen persones que no han estat localitzades. No pocs familiars i persones properes continuaven ahir buscant i vivint en la incertesa que suposa no saber què ha pogut passar i on són els seus éssers estimats. Amb el mòbil a la mà, ensenyant la foto del seu cunyat, Javier demanava ajuda per trobar Agustín Fadón, tripulant de l’Alvia i del qual la família continuava ahir sense saber res. Agustín, de 39 anys, viatjava com a tripulant a la cafeteria d’aquest Alvia que va sortir de Madrid diumenge a la tarda amb destinació a Huelva. Un altre membre de la tripulació, que va sobreviure a la tragèdia, li va perdre la pista quan se’n va anar al bany, afegeix. Fa tretze anys Agustín es va salvar de la tragèdia d’Angrois, perquè va canviar el torn amb un company, explicava la seua germana María del Mar. Ella i el seu cunyat Javier són els rostres de la desesperació que viuen molts familiars que passen una altra jornada més en el centre cívic Ponent, a Còrdova, on els equips d’emergència de la Creu Roja atenien 41 famílies. La majoria se’n va anar dilluns a la nit a descansar i van tornar al matí, però algunes es van quedar a passar la nit amb la sensació d’estar “més a prop de la informació”.
Paral·lelament, el Govern central va confirmar ahir que vol fer un funeral d’Estat per les víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Adamuz i contempla fer-ho aviat, durant les properes setmanes, una vegada es localitzin totes les persones que puguin quedar atrapades entre les restes dels vagons.