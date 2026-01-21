Novetats sobre l'estat de salut del president Salvador Illa
L'equip mèdic informa que el cap del Govern ha recuperat forces i comença a moure's
El president de la Generalitat, Salvador Illa, "evoluciona favorablement" i ha "iniciat la mobilització" a l'Hospital Vall d'Hebron, segons han informat des del Govern en un comunicat aquest dimecres a la tarda. L'equip mèdic ha subratllat que el cap del Govern segueix el tractament per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri, pautat pels seus metges, i que en les últimes hores "ha continuat recuperant forces". S'està tractant el president de la Generalitat amb antibiòtic. Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seua.