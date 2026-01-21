SEGRE
caos ferroviari

Tot el servei de Rodalies continuarà suspès fins a nou avís

Novetats sobre l'estat de salut del president Salvador Illa

L'equip mèdic informa que el cap del Govern ha recuperat forces i comença a moure's

El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, i el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, en la seua compareixença de dilluns.

El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, i el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, en la seua compareixença de dilluns.Jordi Bataller / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, "evoluciona favorablement" i ha "iniciat la mobilització" a l'Hospital Vall d'Hebron, segons han informat des del Govern en un comunicat aquest dimecres a la tarda. L'equip mèdic ha subratllat que el cap del Govern segueix el tractament per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri, pautat pels seus metges, i que en les últimes hores "ha continuat recuperant forces". S'està tractant el president de la Generalitat amb antibiòtic. Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seua.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking