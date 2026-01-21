Trump vol "negociacions immediates" per Groenlàndia: "Si decidís utilitzar la força seríem imparables, però no ho faré"
El president nord-americà nega que adquirir l'illa suposi una "amenaça per a l'OTAN"
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha exigit "negociacions immediates" per comprar Groenlàndia, tot i que ha descartat l'ús de la força per controlar l'illa. En un discurs al Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa), Trump ha afirmat que aconseguir Groenlàndia és una qüestió "estratègica de seguretat nacional" per al país, i ha negat que suposi una "amenaça per a l'OTAN". "Si decidís utilitzar la força seríem imparables, però no ho faré", ha dit el líder republicà. Trump ha afirmat que només ell pot protegir Groenlàndia. Així mateix, ha assegurat que els EUA van protegir l'illa durant la Segona Guerra Mundial i ha acusat Dinamarca de ser "desagraïda". "Sense nosaltres, tots ara parlaríeu alemany i una mica de japonès", ha dit. "Cada aliat de l'OTAN té l'obligació de ser capaç de defensar el seu propi territori; i la realitat és que cap nació o grup de nacions es troba en una posició de defensar Groenlàndia, excepte els Estats Units", ha reiterat en un discurs de més d'una hora davant nombrosos dirigents europeus. "Som una gran potència, molt més gran del que la gent pot arribar a entendre", ha remarcat.
En aquest sentit, Trump ha reivindicat la necessitat de posseir Groenlàndia per una qüestió de "seguretat nacional i internacional". "L'illa forma part de l'Amèrica del Nord, es troba a la frontera nord de l'hemisferi occidental; és el nostre territori", ha insistit.
Al mateix temps, ha repetit en nombroses ocasions que l'OTAN ha sigut "molt injusta" amb els Estats Units, remarcant que el gegant nord-americà, a la pràctica, ha pagat "pel 100%" de l'aliança. "Mai hem demanat res, però mai hem obtingut res a canvi, i probablement no aconseguirem res a menys que decidim fer un ús excessiu de la força; i si decidim fer-ho, seríem imparables", ha apuntat.
En aquest punt, Trump ha tornat a reclamar Groenlàndia com a compensació per tots aquests anys, tot i que ha assegurat que no farà ús de la força militar per aconseguir l'illa. "La gent es pensava que faria ús de la força, però no és necessari; no vull usar-lo, no la faré servir", ha dit. Encara sobre aquest punt, el mandatari estatunidenc s'ha dirigit al conjunt de socis europeus que s'oposen a l'entrega de Groenlàndia –en particular Dinamarca– i ha llançat el següent missatge: "teniu una elecció; podeu dir que sí i sereu apreciats, o podeu dir que no i ho recordarem", ha resumit.
Crítiques a Europa
Abans de les referències a Groenlàndia, Trump ha iniciat el seu discurs carregant contra Europa, un continent que veu "irreconeixible". "Vull que a Europa li vagi bé, però no va en la bona direcció", ha indicat, argumentant que la prosperitat del club comunitari s'ha basat en "l'increment de la despesa pública, la migració descontrolada i unes importacions estrangeres sense fi". Trump també ha carregat contra la subcontractació i contra la idea que "l'energia assequible havia de ser substituïda per la nova estafa verda", negant un cop més l'existència del canvi climàtic. "Hi ha molins eòlics per tot Europa i l'únic que fan és perdre diners; [...] són uns perdedors", ha dit.
Desenllaç de la guerra d'Ucraïna
Al final de la seva intervenció, Trump també ha dedicat unes paraules a la guerra d'Ucraïna, un conflicte que aquest mes de febrer farà quatre anys que va començar. A ulls del líder republicà, Ucraïna i Rússia es troben ara en un punt en què "poden signar un acord". "I si no ho fan, seran estúpids", ha dit Trump, referint-se al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i al seu homòleg rus, Vladímir Putin.