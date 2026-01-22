MOBILITAT
Caos en la mobilitat per la suspensió de trens que s’agreuja amb el tall de l’AP-7
Els 400.000 catalans que utilitzen diàriament Rodalies, Regionals i mitjana distància van haver de buscar alternatives. El risc d’enfonsament obliga a tallar durant dies l’autopista des de Martorell
La suspensió del servei de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància va complicar ahir sobremanera la mobilitat a tot Catalunya al deixar sense trens els 400.000 viatgers que utilitzen aquesta xarxa de forma habitual i que es van veure obligats a buscar alternatives per arribar als seus llocs de treball i seguir amb el dia a dia. El caos de mobilitat es va incrementar a mitja tarda, ja que a la suspensió d’aquest servei es va sumar el tall de l’autopista AP-7, principal artèria catalana, en sentit sud des de Martorell, a causa del risc d’ensorrament per l’afectació a la via després del despreniment del mur amb què va xocar el tren de Rodalies accidentat a Gelida.
Molts viatgers es van trobar a primera hora amb la sorpresa de no comptar amb trens a l’arribar a les estacions, mentre que d’altres van optar per utilitzar alternatives com els autobusos. A l’estació de Sants de Barcelona, la més important de Catalunya, alguns viatgers es queixaven de la falta d’informació, ja que el web de Rodalies, afirmaven, no recollia a aquella hora la interrupció del servei i les pantalles de l’estació es trobaven en negre. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va incorporar 19 autobusos addicionals per donar alternatives, la qual cosa no va evitar que es produïssin llargues cues en moltes estacions. En grans ciutats, com Mataró, alguns dels busos passaven plens i quan paraven els disponibles es vivien moments de tensió entre persones que feia molt temps que esperaven i altres que intentaven saltar-se la cua.
En contrast amb la situació de Rodalies, el servei d’alta velocitat no es va veure afectat –a excepció de la línia Madrid-Lleida-Barcelona– i els trens van anar sortint i circulant. A Girona, Renfe va reforçar el servei d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres per oferir aquest mitjà de transport als viatgers que vulguin agafar un tren. A Tarragona el caos es va produir a primera hora del matí, encara que a poc a poc l’afluència va anar disminuint. “No pot ser que plogui i tot s’enfonsi”, es queixava un usuari.
La falta de trens no va generar, tanmateix, problemes importants la circulació a la xarxa viària, malgrat que es van produir més retencions de les habituals. Avui la situació podria ser diferent a causa del tall de l’AP-7, que es preveu que s’allargui diversos dies.
La víctima mortal, un maquinista en pràctiques natural de Sevilla de 27 anys
Els Mossos d’Esquadra es van traslladar ahir a la zona zero de l’accident de tren que va tenir lloc dimarts a última hora a Gelida, en el qual va morir el maquinista i 37 persones van resultar ferides, cinc amb pronòstic greu, encara que sense risc vital. El conductor mort era natural de Sevilla, tenia 27 anys i estava fent la formació en pràctiques amb tres companys més i el maquinista titular.Els especialistes en accidents ferroviaris de la policia catalana van recuperar i van començar a analitzar la caixa negra del tren accidentat per determinar les causes del sinistre, malgrat que la principal hipòtesi apunta al “despreniment d’un talús” a causa del fort temporal que va fer que el mur de contenció de l’AP-7 es desplomés al pas del comboi, caient a sobre de la cabina. De fet, el ministre de Transport, Óscar Puente, va assegurar que l’accident de Rodalies “no té res a veure amb el servei ferroviari” i ho va atribuir a “una qüestió meteorològica”. El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, va explicar que Adif es trobava ahir fent una segona inspecció de les infraestructures de la xarxa “a plena llum del dia”, després d’haver-ne iniciat una altra a la nit, per “assegurar que tot funciona correctament”. Macias va demanar prudència sobre les causes de la caiguda del talús i va demanar esperar el resultat de les investigacions oficials, però va remarcar que “en cap cas” es pot assenyalar com a causa de l’accident la “falta d’inversió o deixadesa”.
Les barreres del peatge de la C-32, aixecades
El Servei Català de Trànsit va aixecar ahir les barreres dels peatges de la C-32 en sentit sud davant del tall de tot el servei ferroviari de Rodalies per la previsió d’un increment de la mobilitat viària a la zona.
Un celler de cava, refugi per als ferits
La finca de les Caves Torelló es va convertir dimarts a la nit en el centre de comando de l’accident de Gelida i la família va atendre els ferits, oferint-los “suport, mantes, cafè, tot el que vam poder”. La finca dels Torelló està situada al costat del punt on va descarrilar el tren de l’R4, entre Gelida i Sant Sadurní, i és l’única via per arribar a la zona del fatal accident.
Brussel·les confia en la ràpida normalitat
La Comissió Europea confia que el Govern espanyol “està fent tot el possible” per garantir un retorn a la normalitat ferroviària “amb el màxim nivell de seguretat”. Fonts de la Comissió van indicar que Brussel·les i l’Agència de la Unió Europea per als Ferrocarrils (ERA, en les sigles en anglès) estan “disposades a oferir assistència” si les autoritats espanyoles ho sol·liciten.
Enginyers: “Els trens són segurs”
Enginyers de Camins, Industrials i de Muntanyes van asseverar que el tren és una mitja “segur” després dels últims sinistres, encara que van fer una crida a millorar el manteniment de la xarxa ferroviària.