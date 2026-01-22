Identificades 42 de les 43 víctimes mortals del sinistre a Adamuz
Totes a través de les empremtes dactilars
Les víctimes mortals per l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova) es van elevar ahir a 43, després que els serveis d’emergència que actuen a la zona trobessin un altre cadàver a l’Alvia, un dels trens sinistrats. El cos va ser trobat concretament al vagó de la cafeteria. D’aquesta manera, la xifra confirmada de 43 de morts s’atansa al nombre de denúncies per desaparició presentades, 45. Tanmateix, tal com va explicar el conseller andalús d’Emergències, Antonio Sanz, hi ha la possibilitat que no es tingui coneixement d’alguna altra persona que viatgés al tren.
El Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ja ha identificat 42 de les 43 víctimes de l’accident, totes a través de les empremtes dactilars. La província de Huelva és la més afectada, amb 25 morts, després que ahir l’ajuntament del municipi de Huelva de Punta Umbría informés de la mort d’una dona que es trobava desapareguda i que suposa la sisena víctima mortal de la localitat.
Les autoritats també van confirmar la mort de Mario Jara, un opositor que tornava a Huelva i que complia 41 anys el dia del sinistre. “La seua mare l’esperava amb un pastís”, va explicar el seu pare polític, que va carregar contra la “mala atenció” rebuda per part de Renfe.
Rosa Eugi, de Navarra, va explicar que la seua germana María Luisa –de 78 anys– viatjava des de Pamplona per acompanyar-la en els últims dies de vida del seu marit –que estava ingressat i va morir el cap de setmana–. María Luisa –que figura entre les víctimes– anava amb la seua neta de set anys, que sí que va sobreviure i està ingressada a l’Hospital de Huelva.
Mentrestant, els equips d’emergència van localitzar Boro, el gos que viatjava a l’Iryo i que va escapar. La propietària no el va poder anar a buscar perquè cuidava la seua germana embarassada.