MOBILITAT
Troben marques de fregament en els cinc primers cotxes de l’Iryo
L’última revisió completa de les vies d’Adamuz va ser el 7 de gener, sense detectar-hi fallades. Puente rebutja especulacions i compareixerà al Congrés
Nous avenços respecte a la investigació de l’accident de tren que ha deixat almenys 43 morts a Adamuz (Còrdova). El ministre de Transports, Óscar Puente, va explicar ahir que hi ha marques als bogis (l’estructura que hi ha sota de la carrosseria dels trens integrada per eixos i rodes) dels cinc primers cotxes del tren Iryo, el primer a descarrilar. A més, va informar que és “possible” que els dos o tres trens que van circular abans tinguessin “marques similars”.
Així mateix, la Guàrdia Civil va localitzar dilluns la peça de l’eix d’un tren parcialment submergida en un rierol a prop del lloc de l’accident, i investiga si procedeix d’un dels trens sinistrats. La peça va ser suposadament fotografiada dimarts per un reporter del New York Times. Posteriorment, Puente va remarcar en roda de premsa que la investigació “requereix temps i una anàlisi detallada”. “No es farà cap tipus d’especulació”, va dir Pont, que compareixerà al Congrés.
Per la seua part, el director de Trànsit d’Adif, Ángel García de la Bandera, va informar que l’última comprovació completa del carril a l’entorn d’Adamuz es va fer el 7 de gener, onze dies abans del sinistre, i va assenyalar que no “es va detectar cap fallada que evidenciés cap relació amb l’accident”. A més, va recordar que s’han invertit 700 milions d’euros en la renovació de les instal·lacions i que a Adamuz es van substituir dos desviacions, i va fixar el moment de col·lisió a les 19.43. El director d’Operacions de Renfe, José Alfonso Gálvez, va assegurar que “vam dissenyar un pla alternatiu de transport quan en vam tenir capacitat”.
D’altra banda, el maquinista d’Iryo va informar primer d’una “enganxada” per després rectificar i comunicar sobre el descarrilament. El maquinista va traslladar al centre de control que no era “un enganxada”, sinó un descarrilament, i que estava envaint la via contigua, per la qual cosa va demanar que es tallés el trànsit. El centre de control d’Atocha també va intentar contactar amb el maquinista de l’Alvia, que possiblement ja havia mort. Va contestar la interventora, amb la intenció d’anar a buscar el maquinista, i que repetia que tenia “sang al cap”.