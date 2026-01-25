MANIFESTACIÓ
Protesta de professors a Barcelona en contra de la precarietat laboral
Els sindicats amenacen amb més vagues a més de la convocada l’11 de febrer
El sector educatiu es va manifestar ahir a Barcelona per demanar millores salarials i de funcionament del sistema. A través de la convocatòria dels sindicats USTEC, Professors de Secundària, CCOO, UGT i CGT, els manifestants van sortir de l’Arc de Triomf sota el lema Més salaris, menys sobrecàrrega, en una protesta que va acabar a la plaça Comercial i va servir com a prèvia a la vaga convocada per a l’11 de febrer. Uns 250 docents de Lleida van assistir a la manifestació.
Els sindicats acusen el departament d’Educació d’incomplir el “compromís” de fer-los una proposta salarial. “No acceptarem una proposta escassa que no reverteixi la situació”, va afirmar la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, que va reclamar “no ser els docents més mal pagats de tot l’Estat espanyol” i va advertir que si no es troba una solució, hi haurà més convocatòries de vaga. Durant les protestes, els manifestants van demanar “menys discursos i més recursos” i van carregar contra l’excés de burocràcia.
Per la seua part, el secretari de Professors de Secundària, Ramiro Gil, va afirmar que els professionals pateixen “precarietat” i “abusos” de les seues condicions laborals i va assenyalar que “no podem seguir així”, dirigint-se a la consellera d’Educació, Esther Niubó, a qui també va esmentar la líder dels comuns, Jéssica Albiach –present a la protesta–, que li va demanar de veure la comunitat educativa com a “aliats”. “El primer que ha de fer és escoltar-los i pensar que no són l’adversari, perquè estan mantenint el sistema”, va assenyalar.
Per la seua banda, Educació va assegurar que estan treballant en la proposta d’augment del complement salarial i va proposar una taula alternativa centrada en la desburocratització.