CRISI DE RODALIES
Adif creu que és "el principi del fi" del desgavell a Rodalies i RENFE creu que "no és moment" de parlar dimissions
"A nosaltres no ens han demanat dimissions, un cop s'arregli, arribarà el moment d'assumir responsabilitats", ha assenyalat Álvaro Fernández, president de RENFE
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha assegurat aquest dilluns que és el “principi de la fi” del desgavell de Rodalies. “Estem molt millor tot i que sembli el contrari”, ha remarcat en roda de premsa amb el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. “Tenim les bases per acabar d’una manera ràpida i com més aviat millor. Tenim les bases, la capacitat, la voluntat i l’acord de com fer-ho”, ha explicat Marco de la Peña, que ha fet valdre el protocol acordat amb les parts per actuar cada cop que hi hagi una incidència, i que implica tenir l’aval dels maquinistes abans de restablir. Ni Renfe ni Adif no han pogut concretar quan es recuperarà la normalitat i han recordat que aquesta setmana venen noves pluges.
El president d’Adif no ha volgut especular amb una data de normalitat al servei. “Seria imprudent”, ha dit. Però sí que ha remarcat que gràcies al protocol, ara s’ha arribat “al principi de la fi” de la crisi. Marco de la Peña ha reconegut que Rodalies té una història àmplia i una orografia complicada, però ha garantit que “el nivell d’inversió serà el que hagi de ser”. “Hi ha una revisió del pla de Rodalies i serà tot l’ambiciós que hagi de ser”, ha assenyalat.
“Primer que vingui el bon temps i després seguirem treballant en tots els punts de risc”, ha indicat.
El responsable d’Adif ha explicat que actualment s’està actuant en 26 punts amb contractes d’emergència i hi ha 330 persones addicionals treballant a més del servei habitual de manteniment. Hi ha dotze equips d’inspecció d’enginyers actuant en cada punt.
Ha indicat que aquest matí s’han detectat quatre incidències noves, i al llarg del dia estaran totalment recuperades amb documents tècnics i inspeccions finals “consensuades amb els maquinistes, que podran comprovar l’abans i el després i donar el seu vistiplau”.
L’objectiu és recuperar la normalitat de tot el servei amb garanties absolutes de seguretat”, ha remarcat Álvaro Fernández Heredia, president de Renfe, que ha recordat, però, que les decisions finals sobre si es manté o s’atura el servei corresponen al titular d'aquest, que és la Generalitat.
Cada cop que es detecta una incidència es talla la línia i s’actua d’acord amb el protocol acordat, que implica desplaçar al lloc un equip amb enginyers d’Adif, que proposa una solució i es consulta amb els maquinistes abans de restablir.
“Aquesta és l’operativa que abans no teníem”, ha insistit el president d’Adif, que ha indicat que els maquinistes ara són “part activa en la presa de decisions” per tal de “recuperar la normalitat i el sentiment de seguretat” després de l’accident a Gelida.
Des de Renfe, Fernández Heredia ha subratllat que la xarxa ha patit un episodi de pluges torrencials, amb un efecte acumulatiu en el temps, i ha apuntat que hi ha previsions que no són bones en els pròxims dies. “Hem d’estar de la mà de la Generalitat en cada moment veient quina és l’evolució per la part meteorològica”, ha advertit, alhora que ha recordat que hi ha una alerta vermella a Galícia i s’ha pres la decisió de suspendre el servei ferroviari.
No volen sentir parlar de dimissions
Sobre les possibles conseqüències arran de la situació ferroviària, el president de Renfe, Álvaro Fernández, ha assegurat que “no és el moment de parlar de dimissions” i que primer cal “resoldre la situació” de Rodalies, que continua acumulant múltiples incidències que afecten de manera reiterada la seva xarxa. “A nosaltres no ens han demanat dimissions, un cop s’arregli la situació arribarà el moment d’assumir responsabilitats i aclarir les mateixes”, ha afegit. D’altra banda, el president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha explicat que actualment està en marxa una investigació judicial per clarificar les circumstàncies de l’accident mortal de Gelida i que estan aportant “tota la documentació necessària”.
“La investigació seguirà el seu curs, Adif està aportant la documentació i imagino que també ho està fent la Direcció General de Carreteres i s’esperarà que aquesta conclogui”, ha conclòs.