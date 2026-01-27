Puente vincula les destitucions d'Adif i Renfe a la falta de coordinació i descarta que tinguin relació amb l'accident de Gelida
El ministre espera que Rodalies recuperi la normalitat “aquesta setmana” i afirma que fa “tota l’autocrítica” necessària
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit aquest dimarts en roda de premsa que el govern espanyol fa “tota l’autocrítica” després de la setmana de caos a Rodalies i ha atribuït les destitucions a Renfe i Adif anunciades aquest dilluns als problemes d’informació i coordinació amb la Generalitat. Puente ha desvinculat les destitucions de l’accident mortal a Gelida del dimarts de la setmana passada i ha recordat que el mur que va caure “ni tan sols pertanyia a la xarxa ferroviària”. “Els cessaments a Rodalies no tenen cap relació amb l’accident que ha costat una vida dimarts passat”, ha subratllat.
Puente ha admès que “s’han comunicat coses contradictòries a l'opinió pública” i que posteriorment s’han hagut de corregir. A més, ha dit que cal “engreixar” la relació amb el titular del servei, la Generalitat, perquè “situacions com les que es van viure la setmana passada no es produeixin”. Dissabte passat, el Govern havia anunciat que no hi hauria servei de trens i, en canvi, al matí els usuaris es van trobar que sí que circulaven. Preguntat sobre si les destitucions per la crisi ferroviària són suficients, ha assegurat que no n’hi ha més sobre la taula.
Rodalies, retorn a la normalitat “aquesta setmana”
Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ha dit que espera que “aquesta setmana” Rodalies torni “progressivament” a la normalitat i ha enviat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, tot recordant que el govern espanyol està invertint en la xarxa. Ara mateix, està en funcionament el 80% de les línies, segons ha dit.
D’altra banda, ha assegurat que els despreniments de terres o la caiguda de roques a les vies en traçats com els del Rodalies “en els quals la naturalesa forma part de l’entorn de disseny de la via és gairebé inevitable però no significa que hi hagi inseguretat”. En aquest sentit, ha retret que “s’elevin a la màxima categoria” incidents com ara la caiguda d’una roca d’un tren que venia de Barcelona. “Tenim un sistema ferroviari tremendament segur, dels més segurs d’Europa”, ha insistit.
El ministre ha comparegut després de la reunió del Consell de Ministres que ha aprovat un paquet de mesures urgents de suport a les víctimes dels accidents de tren d’Adamuz i Gelida que contempla transferir ajuts “immediats” i avançar part de les indemnitzacions de l’assegurança de responsabilitat civil. En total, els ajuts s’eleven a 20 milions d’euros, dels quals 10 són ajuts i 10 més avançaments.
Renovacions de travesses a l’alta velocitat
D’altra banda, ha anunciat renovacions immediates al tram “més conflictiu” de la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid amb la compra d’una partida de travesses. “Ve una partida de compra de travesses per a la renovació de la (línia) Madrid-Barcelona, començant pel tram entre Madrid i Calatayud”, ha dit Puente, que ha assegurat que ja fa mesos que es va decidir “anticipar” la renovació integral que s’havia de començar el 2027,
Segons el ministre, els problemes que es busca solucionar “tenen a veure amb el confort” i també al fet que “no es vol esperar que la via es pugui deteriorar més”. Pel que fa al tram entre Calatayud, Barcelona i Girona, “hi ha molts menys problemes” i per això s’han centrat en “la part més dèbil de la infraestructura”.
Puente ha destacat que la renovació d’aquests elements facilitaran que els trens que passen per la via arribin als 350 quilòmetres per hora, la velocitat a la qual “ha estat dissenyada” per funcionar.