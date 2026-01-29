POLÍTICA
Llum verda del Parlament a la pròrroga dels pressupostos
Davant la falta d’uns nous comptes per al 2026. Autoritza el Govern a endeutar-se i donar avals per a necessitats públiques
El ple del Parlament va aprovar ahir la convalidació del decret de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que va rebre el vot favorable de PSC, ERC i Comuns, l’abstenció de Junts i la CUP, i el vot negatiu de PP, Vox i Aliança Catalana. Aquest decret també inclou l’increment del 3% respecte al 2025 de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) situant-se en 9.622,18 euros, xifra d’ingressos a partir de la qual es fixen les quantitats de prestacions de sistema de protecció social com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i/o complements per a pensions no contributives. Així mateix, contempla l’actualització de les pensions i l’increment retributiu per al personal funcionari per als anys 2025 i 2026, en un 2,5%.
El decret de pròrroga s’ha promulgat davant de la falta d’uns nous Pressupostos per al 2026, que el Govern no ha començat a negociar encara amb els seus socis d’investidura, ERC i Comuns.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va presentar el decret com la via per formalitzar operacions d’endeutament per part de la Generalitat amb el límit de saldo del 2023, últim any en què es van aprovar Pressupostos, també el d’entitats del sector públic i la possibilitat de prestar avals. “Ens assegura la continuïtat, l’estabilitat i la protecció social, garantint la continuïtat de les finances públiques, poder realitzar pagaments, que no se’ns bloquegin algunes polítiques públiques i, sobretot, intentem disminuir al màxim les conseqüències per als ciutadans i els proveïdors”, va argumentar.
Nou finançament
Paral·lelament, Romero va reclamar a Junts aclarir si donaran suport al nou finançament o renunciaran a la possibilitat que els ciutadans puguin disposar de “4.700 milions o més”. Tot això després que els juntaires acusessin els socialistes d’haver incomplert el compromís adquirit amb ERC de negociar “un model singular de finançament per a Catalunya, un concert solidari, com en deien alguns”.