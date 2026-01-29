POLÍTICA
Macron insta al “despertar estratègic” dels europeus per Groenlàndia
El president francès, Emmanuel Macron, va rebre ahir a París la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, i el seu homòleg groenlandès, Jens-Frederik Nielsen, per abordar les amenaces nord-americanes sobre l’illa àrtica. “La situació a Groenlàndia constitueix toc d’atenció al despertar estratègic per a tot Europa”, va afirmar des de l’Elisi el mandatari gal, que va considerar “crucial” reforçar la seua “postura defensiva” a l’Àrtic i va expressar el seu desig d’“accelerar” la implementació de l’associació estratègica firmada el 2023 entre la Unió Europea i Groenlàndia.
D’altra banda, Frederiksen va assegurar que Europa va cometre “un greu error” al reduir la seua despesa en defensa i va cridar al rearmament “ja” i no en un horitzó de 10 anys. “Si els europeus no són capaços de defensar-se per si mateixos, al final acabaran pagant el preu més gran”, va dir la primera ministra danesa.
Per la seua part, Nielsen va reconèixer que la població groenlandesa està “espantada” i va agrair el suport de França. A més, va insistir en la lleialtat cap “als valors del món” com per exemple “la democràcia, el respecte de l’ordre i de la integritat territorial”. “La Casa Blanca no té ni idea del que és Groenlàndia”, va assegurar el mandatari groenlandès.