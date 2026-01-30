POLÍTICA
L’empresariat català considera insuficient el nou finançament
Malgrat celebrar les millores, xifra en 42.500 milions d’euros el dèficit acumulat en infraestructures des del 2014. Demana el suport dels partits polítics catalans
Les entitats econòmiques catalanes no consideren suficient el nou model de finançament autonòmic que va presentar el Govern central amb ERC. Així ho van reflectir ahir en un comunicat el G8 (integrat per la Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, el Col·legi d’Economistes, el Cercle d’Economia, la Fira de Barcelona, FemCat, RACC i Barcelona Global) i Foment del Treball, que van afirmar que és un “punt de partida” i “un avanç en la direcció correcta” –per la qual cosa van instar els partits polítics catalans a donar-li suport– però van advertir que no supera el model actual i que manté diferències amb el concert econòmic.
El teixit empresarial català va apuntar que des del 2014 Catalunya pateix un dèficit acumulat de 42.500 milions d’euros en infraestructures, un valor similar als pressupostos de la Generalitat. A més, va recordar que Catalunya va tenir una execució mitjana d’inversió del 55%, molt inferior a la del 72,6% de la mitjana de l’Estat.
D’altra banda, la consellera d’Economia, Alícia Romero, va celebrar el comunicat de les entitats econòmiques –malgrat que no consideren “suficient” el model– i el fet que Foment hagi “rectificat” i s’hagi “incorporat al consens”.
Romero va considerar “molt rellevant” l’aposta del teixit empresarial pel diàleg entre formacions polítiques i va assegurar que interpel·len directament Junts. “És una finestra d’oportunitat que tenim i que no hauríem de malgastar”, va manifestar la consellera.
Per la seua part, el vicepresident de Junts, Toni Castellà, va assegurar que el concert econòmic pel qual aposta la seua formació “blinda totes i cada una de les reivindicacions que estan fent les organitzacions empresarials” i va retreure al Govern de Salvador Illa que digués que l’acord compta amb l’“aval” d’aquestes entitats. Castellà, a més, va instar el Govern central a obrir un procés bilateral per negociar el concert.
Les negociacions dels comptes començaran “en els pròxims dies”
■ La consellera d’Economia, Alícia Romero, va assegurar que “en els pròxims dies” començaran les converses de treball amb ERC i Comuns sobre els pressupostos. “Encara estem a temps d’aprovar-los abans del 31 de març i amb aquest calendari treballem”, va assenyalar Romero en declaracions als mitjans al Parlament de Catalunya. Així, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va afirmar que les negociacions estan “més verdes que un enciam” i va qualificar d’“imprescindible” la interposició de sancions qui inculpa la llei d’habitatge català per iniciar les converses, que “no existeixen ara mateix”. Albiach, a més, va celebrar que la seua formació aconseguís que el Govern de Salvador Illa mantingui la rebaixa de les tarifes del transport tota la legislatura (fins al 2028).