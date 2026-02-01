SUCCESSOS
Dos víctimes mortals per parricidi a Sabadell i Algesires
Un home i una dona van morir ahir i divendres en mans dels seus respectius fills a Sabadell i a Algesires, deixant un cap de setmana negre a Catalunya i Andalusia.
Els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 49 anys a la cocapital del Vallès Occidental com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare. Els fets van ocórrer sobre les 5.30 hores de la matinada al carrer Tibet, a la part oest de la ciutat. Segons va informar ElCaso.cat, la mort va tenir a veure amb una baralla, encara que de moment no ha transcendit l’arma homicida. El cas es manté sota secret d’actuacions.
D’altra banda, un home de 45 anys va ser detingut ahir acusat de matar la seua mare, de 75 anys, i de ferir greument el seu pare, de 76 anys, que va ser traslladat a l’hospital. El succés va ocórrer cap a les 23 hores de divendres en un domicili familiar d’Algesires. L’home, que va apunyalar els seus pares, va fugir i va ser trobat dins del seu vehicle al pàrquing d’un Carrefour.