EUA
Milers de persones tornen als carrers a Minneapolis contra les batudes de Trump
Dies després de l’assassinat d’un activista per diversos agents federals de l’ICE. Les protestes s’han reproduït en altres ciutats dels Estats Units contra les polítiques antiimmigratòries
Milers de persones es van concentrar divendres al centre de la ciutat de Minneapolis, a l’estat de Minnesota, contra el Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE) i les polítiques antiimmigratòries desplegades per l’Administració Trump, després de la mort fa tot just una setmana d’Alex Pretti en mans d’un agent federal, la segona mort a l’esquena d’aquest cos policial.
En una nova jornada de protesta, que també es va estendre a altres ciutats dels EUA, els manifestants van marxar fins al centre de govern del comtat de Hennepin i altres edificis governamentals sostenint pancartes i cantant proclames que demanaven la sortida de l’ICE de l’estat de Minnesota.
En ciutats com Nova York, Los Angeles, Atlanta, Milwaukee, Phoenix o Denver es van produir grans mobilitzacions incloses dins del moviment que s’oposa a les polítiques liderades per l’Executiu de Trump.
El mateix divendres el periodista Don Lemon, que el 18 de gener cobria les protestes, va ser detingut a Los Angeles, on anava a cobrir l’entrega dels Grammy. Trump va anunciar ahir que havia ordenat a la secretària de Seguretat Interior “no intervenir sota cap circumstància en les mal governades ciutats del Partit Demòcrata quant a protestes o disturbis llevat que i fins que ens demanin ajuda”, encara que custodiaran amb “grans mitjans” els edificis federals. El govern de Trump va llançar al desembre l’operació antiimmigració Metro Surge a Minnesota sota la justificació d’un augment de la criminalitat. Les actuacions dels agents, com la mort de Renee Good i Alex Pretti o la detenció d’un nen de 5 anys, han desencadenat la indignació. Precisament ahir un jutge va ordenar excarcerar el nen, Liam, i el seu pare.
Concert sorpresa de Springsteen
Bruce Springsteen va aparèixer divendres per sorpresa a Minneapolis en un concert contra les polítiques migratòries de la Casa Blanca. Va interpretar per primera vegada la cançó Streets of Minneapolis, composta com a resposta a les morts de Renée Good i Alex Pretti i com a homenatge a la resistència a les batudes.