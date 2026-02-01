PROTESTES
Mobilitzacions a favor de Gaza i Veneçuela
El Comitè per Palestina de Lleida, juntament amb altres moviments socials, van organitzar ahir a la tarda una mobilització, amb la participació d’entre 20 i 30 persones, a la plaça de la Catedral com a “mostra d’oposició a les agressions imperialistes contra Palestina, Veneçuela, l’Iran o qualsevol poble sobirà”.
Paral·lelament i hores abans, una manifestació va recórrer el passeig de Gràcia de Barcelona per exigir la ruptura de relacions amb Israel i un embargament d’armes “integral” amb la participació d’unes 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, uns 5.000, segons els organitzadors.
Unes protestes que estava previst que es portessin a terme en una quarantena de ciutats de l’Estat, només dos dies després del Concert-Manifest x Palestina, que va reunir milers de persones al Palau Sant Jordi.