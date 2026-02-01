POLÍTICA
El PSC aspira a desencallar els pressupostos catalans
Dalmau espera reactivar el diàleg amb ERC i Comuns. La recaptació total de l’ATC arribaria el 2028, segons un informe
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va manifestar ahir que espera reprendre les negociacions amb ERC i Comuns pels pressupostos de la Generalitat “com més aviat millor”. “Una lliçó que traiem d’aquests dies és que el país necessita pressupostos per tenir trens”, va dir Dalmau, que va incidir que “el país no pot quedar bloquejat” i va cridar a posar els diners on sigui necessari per a Catalunya. Així mateix, va explicar que el restabliment de Rodalies es farà a partir de demà en les línies que siguin segures (vegeu la pàgina 13).
D’altra banda, el portaveu adjunt d’ERC, Jordi Albert, va advertir de nou l’Executiu que, fins que no hi hagi avanços en la recaptació de l’IRPF per part de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), la seua formació no estarà “en disposició” de negociar els pressupostos. Albert va confirmar que encara no s’han reunit amb el Govern i va remarcar que les converses no depenen de la crisi de Rodalies, sinó d’“altres paràmetres”. “Quan PSC i PSOE s’hi posin, podrem establir altres escenaris”, va afirmar el republicà, que va afegir que no és “optimista”.
Per la seua banda, el portaveu dels Comuns, David Cid, va insistir que no negociaran els comptes si no s’aplica el règim sancionador de la llei d’habitatge, aprovat fa un any. Així, Cid va defensar “un escut social que apugi les pensions i que garanteixi que les famílies més vulnerables no pateixin el drama de perdre l’habitatge” i va acusar Junts de ser “un braç armat de les API i dels fons voltor a Catalunya”.
Recaptar, a partir del 2028
Paral·lelament, un informe de l’empresa Minsait –filial d’Indra– per encàrrec del Govern assenyala que, tenint en compte la situació actual de l’ATC, qualsevol funció de “recaptació” de tots els impostos arribaria a partir de l’any 2028 i sempre “en col·laboració” amb la Hisenda espanyola, segons va informar Ara. De moment, l’Executiu de Salvador Illa està centrat a assumir les funcions de gestió de l’IRPF.