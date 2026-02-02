MOBILITZACIONS
Concentració contra una línia MAT entre Aragó i Catalunya a Almoster
Un centenar de persones es van concentrar ahir al bosc de Picarany, a Almoster (Baix Camp), en rebuig d’una nova línia MAT de Red Eléctrica projectada entre Aragó i Catalunya que afectarà 28 municipis de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès. Serà de doble circuit i compartirà majoritàriament la mateixa infraestructura d’una línia existent, encara que està previst desviar-la per terrenys d’Alforja i Marçà. “Hi ha molta opacitat, encara hi ha propietaris que no saben que els posaran una torre a la seua finca”, va explicar Axel Baiget, membre de la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya. Així mateix, diversos col·lectius preparen al·legacions al projecte i ja han acumulat 3.000 firmes.