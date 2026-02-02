PRECAMPANYA
Pensions i immigració centren la picabaralla entre Sánchez i Feijóo, de ‘gira’ per Aragó
El president del Govern central assegura a Terol que revaloritzarà la paga dels jubilats “sí o sí, amb o sense el PP”. El líder de l’oposició critica a Calataiud que “la il·legalitat produeixi drets”
Aragó es va convertir ahir en camp de batalla electoral entre els líders dels grans partits estatals en plena precampanya autonòmica en aquesta comunitat. Així, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va prometre en un acte a Terol que “els dic als jubilats que es revaloritzaran les pensions sí o sí, amb o sense el PP, aquest és el meu compromís i ho complirem, com hem fet aquests últims set anys”. Acompanyant la candidata socialista, Pilar Alegría, Sánchez va reivindicar les mesures socials i els avenços en drets aprovats pel seu Govern i va retreure al PP que mentre el seu Executiu transferia 300.000 milions d’euros durant aquests últims set anys a les autonomies, allà on governa el PP “han privatitzat, han retallat, no han enfortit l’estat del benestar”. També va reivindicar un govern a Aragó que col·labori amb el d’Espanya per frenar el PP i Vox, “que són el mateix”. I va posar d’exemple com, a conseqüència de la pressió exercida per Vox, ara el PP s’oposa a la regularització d’immigrants, quan l’expresident Aznar en va aprovar una de similar.
Durant l’acte, una persona del públic (identificada posteriorment com una regidora del PP d’un municipi valencià) es va aixecar i va insultar Sánchez. La Moncloa va exigir al PP que condemnés els insults “de forma immediata i sense matisos”.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar en un míting a Calataiud que “no pot ser que la il·legalitat produeixi drets” a l’hora d’aconseguir un permís de residència i va denunciar el “descontrol migratori” que viu Espanya.
Feijóo va assenyalar que la regularització no es produeix per “humanitat”, sinó que és electoralisme per comprar votants en el futur: “No és un repartiment de papers, és un repartiment de paperetes.”
Per això, diran que no a la regularització, a banda de censurar la “degradació moral” del Govern central, que “aprofita la pujada de les pensions per afavorir els okupes”.
Yolanda Díaz alerta d’un PP “contra els treballadors”
La ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va alertar ahir en un acte a Osca que el PP és un partit que “vol causar dolor”, que està “contra la gent treballadora”, la pujada del salari mínim, les pensions o els ajuts per als vehicles elèctrics “en un país que ha d’abordar l’emergència climàtica”. La ministra també va defensar la regularització de persones migrants com una política que “guanya drets per a la classe treballadora en el seu conjunt” i contribueix a acabar amb la por de denunciar abusos laborals, assetjament o explotació, després de recordar les inspeccions realitzades en sectors com els hivernacles. Díaz va compartir escenari amb la ministra d’educació i Infància, Sira Rego –en representació d’IU–, que va destacar la necessitat de mobilitzar l’electorat davant el Partit Popular i l’extrema dreta, les polítiques dels quals “deixen fora la majoria de la societat i prioritzen els beneficis d’uns quants sobre els drets de la ciutadania”.La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso es va sumar ahir al debat sobre immigració en un acte a San Lorenzo d’El Escorial, en el qual es va mostrar convençuda que Sánchez no regularitzarà mig milió d’immigrants per “humanitat”, sinó per “manipular” el cens de cara a les eleccions del 2027.