Espanya prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys

La mesura s’aprovarà la setmana que ve en el Consell de Ministres

Adolescents amb telèfons mòbils.Amado Forrolla

Lluís Serrano
Publicat per
agències

Creat:

Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys i implantarà diverses mesures per perseguir a les plataformes digitals i als seus directius que no retirin continguts "d’odi i il·legals".

Sánchez ha anunciat aquestes mesures, que s’aprovaran la setmana que ve en el Consell de Ministres, durant la seua intervenció en la Cimera Mundial dels Governs a Dubai.

D’aquesta manera vol obligar a les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d’edat, així com crear un sistema de "rastreig quantificació i traçabilitat" que permeti establir una "Empremta d’Odi i Polarització".

A més pretén abordar, juntament amb la Fiscalia, les vies per investigar les possibles infraccions legals d’empreses com Grok, Tik Tok i Instagram.

