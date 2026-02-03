Espanya prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys
La mesura s’aprovarà la setmana que ve en el Consell de Ministres
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys i implantarà diverses mesures per perseguir a les plataformes digitals i als seus directius que no retirin continguts "d’odi i il·legals".
Sánchez ha anunciat aquestes mesures, que s’aprovaran la setmana que ve en el Consell de Ministres, durant la seua intervenció en la Cimera Mundial dels Governs a Dubai.
D’aquesta manera vol obligar a les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d’edat, així com crear un sistema de "rastreig quantificació i traçabilitat" que permeti establir una "Empremta d’Odi i Polarització".
A més pretén abordar, juntament amb la Fiscalia, les vies per investigar les possibles infraccions legals d’empreses com Grok, Tik Tok i Instagram.