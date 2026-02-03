Hisenda no troba cap indici d'haver patit un ciberatac
Un usuari va anunciar en un fòrum de la 'DarkWeb' que venia les dades de més de 47 milions d'espanyols després d'haver 'hackejat' al Ministeri d'Hisenda
El Ministeri d’Hisenda no ha trobat rastre de cap ciberatac que hagi provocat un robatori massiu de dades o un accés no desitjat als seus sistemes. Després que un perfil de X especialitzat en ciberrisc alertés d’un possible ciberatac, el ministeri ha fet les comprovacions i revisions pertinents a través de les unitats de ciberseguretat dels diferents departaments. Per ara no han trobat res, però seguiran monitorant la situació i vigilant els sistemes de cara a eventuals situacions futures que es puguin produir.
El perfil H4ckmanac va apuntar que un actor maliciós hauria posat a la venda una base de dades actualitzada que cobreix 47,3 milions de ciutadans, incloent-hi números de DNI/NIF, noms complets, adreces, números de telèfon, adreces de correu electrònic, dades bancàries i informació financera relacionada amb impostos.