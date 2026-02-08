TEMPORAL
Andalusia, plou sobre mullat
Més desallotjaments, inundacions, carreteres tallades i rius en risc extrem de desbordament pel pas de Marta. Mor el conductor d’una màquina llevaneu al caure des de 20 metres a Àvila
Nous desallotjaments, camps totalment negats, carreteres tallades, trens cancel·latsi el perill extrem de desbordament de diversos rius, eren alguns dels efectes que la borrasca Marta deixava ahir a Andalusia, en situació de màxima alerta davant del possible empitjorament dels efectes generats pel tren de borrasques de les últimes setmanes que ja han provocat a la regió unes pèrdues milionàries. L’acumulació d’aigua i el risc pel desbordament d’alguns cabals van obligar a fer nous desallotjaments en poblacions com Tocina (Sevilla), on van ser evacuades unes 40 persones ingressades en una residència de la tercera edat. A Ubrique, a la serra de Cadis, l’ajuntament va desallotjar diversos carrers i va demanar als veïns d’altres zones que pugessin a plantes elevades, ja que l’aigua que baixava de la muntanya s’ajuntava amb l’aqüífer i això deixava una situació molt complicada. Evacuacions també en va haver en altres localitats com Vejer de la Frontera (Cadis), Sorihuela del Guadalimar (Jaén) i Zagra i Aguas Blancas (Granada). Aquestes s’afegeixen a les 11.000 persones obligades a abandonar les seues llars en els últims dies pel risc causat per les borrasques. El curs del riu Guadalquivir al seu pas per la ciutat de Sevilla va créixer en les zones inundables que té en el recorregut per la capital, sense que al tancament d’aquesta edició l’aigua hagués arribat a aparcaments ni carrers.
El president de la Junta, Juanma Moreno, que ahir va visitar zones afectades per l’avinguda del Guadalquivir a Còrdova, va assenyalar que només a la xarxa de carreteres autonòmiques els danys superaran els 500 milions d’euros. Per això va anunciar que sol·licitarà l’ajuda del Fons de Contingència de l’Estat i del Fons de Solidaritat de la UE, perquè hi haurà “pèrdues milionàries” en el sistema productiu i en les infraestructures de la comunitat. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va presidir la reunió de la Unitat de Valoració de Riscos, que segueix l’evolució de les borrasques. La Direcció General de Trànsit informava que 168 carreteres romanien tallades per les intenses pluges, el 80% a Andalusia, i tres a la xarxa principal: l’A-44 a Jaén (Campillo de Arenas), l’A-32 a Villacarrillo sentit Albacete i l’A-48 a Cadis (Vejer de la Frontera).
A més d’Andalusia, el territori més afectat, hi havia deu comunitats més en alerta per pluges, vent, nevades i temporal marítim. A València, una persona va resultar ferida lleu pel despreniment d’una part de la façana lateral d’un restaurant i una altra va patir ferides al caure-li a sobre un fanal. A Àvila, el conductor d’una màquina llevaneu, un home de 54 anys veí de Ramacastañas, va morir després de sortir de la via i caure uns 20 metres per un pendent a l’altura del punt quilomètric 56 de l’N-502, a Puerto el Pico, a Villarejo del Valle.
A Extremadura es mantenien ahir les evacuacions vigents en diferents poblacions a causa del temporal i tenia en preavís per possibles desallotjaments els veïns de Balboa, Valuengo i La Bazana.
Els danys al sector agrícola andalús superaran els 3.000 milions
L’organització agrària COAG Andalusia va alertar ahir dels danys “molt greus i creixents” que els successius temporals de pluja i vent estan provocant en l’agricultura i la ramaderia andaluses i estima que les pèrdues avaluades per la Junta del 20% a la producció agrària suposaran un impacte superior als 3.000 milions d’euros. Un dels sectors més perjudicats serà el de l’oliverar, ja que només a Jaén calculen que es poden haver perdut unes 50.000 tones d’oli a causa de l’oliva que no s’ha pogut collir. Unes pèrdues que suposarien entorn d’uns 200 milions d’euros només en producció. A més, l’organització alerta de l’increment de mortaldat d’animals per les inundacions i de malalties arran del temporal.