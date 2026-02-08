POLÍTICA
Bronca política pel cas de l’assetjament sexual a Móstoles
El PP acusa l’esquerra de tapar les “escombraries de Sánchez”. El PSOE titlla els populars d’“amenaça per a les dones”
El secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, va acusar ahir “l’esquerra política i mediàtica” de provar de “tapar tot el verí i les escombraries” del Govern de l’Estat, amb la denúncia de l’exedil de l’ajuntament de Móstoles contra l’alcalde, Manuel Baustista, per presumpte assetjament sexual i laboral. “No hi ha absolutament res que intentin que sigui capaç de tapar els seus “puteros”, les seues corrupteles, els seus embolics de Begoña Gómez, del germà, els negocis de Zapatero, les entregues a Bildu, a Esquerra Republicana, l’entrega de la igualtat i la llibertat d’espanyols”, va relatar Serrano en unes jornades de Noves Generacions del PP de Madrid.
Per la seua part, el portaveu del Govern de Madrid, Miguel Ángel García Martín, va insistir que el seu partit va fer “la investigació oportuna” i que no es va detectar “cap tipus de situació que justifiqués” l’acusació de l’exedil. “Jo crec que això ha sorgit, crec no, estic convençut, que això ha sorgit precisament en el context d’una declaració de Francisco Salazar on estava, lògicament, per explicar tots els casos de presumptes abusos sexuals que s’havien produït al Palau de la Moncloa, on viu i on treballa el president del Govern espanyol”, va afirmar.
Per la seua part, la secretària d’Igualtat del PSOE i delegada del Govern central a València, Pilar Bernabé, va advertir que les dones afronten “una amenaça organitzada” contra els seus drets impulsada per les “dretes” i per corrents ideològics que, va dir, estan “inspirades en l’altre costat de l’oceà” i ja calen en institucions espanyoles. “Hem assistit en les últimes hores a un dels casos més greus de masclisme institucional després del cas de Nevenka Fernández. Això ho hem vist a Móstoles, on es repeteix una altra vegada el pitjor exemple que es pot donar en política, que és mirar cap a un altre costat”, va asseverar.
En aquesta línia, el coordinador general d’IU, Antonio Maíllo, va assegurar que al PP “li importa un rave la realitat de les dones, l’únic que li importa és el poder”.