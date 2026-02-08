SUD-AMÈRICA
Delcy garanteix l’estabilitat de Veneçuela
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, va reafirmar ahir el seu compromís amb la unitat nacional i l’estabilitat després de la reunió mantinguda amb l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, a qui va rebre divendres al palau presidencial de Caracas, el Palacio de Miraflores. En la reunió hi va ser també present el president de l’Assemblea Nacional veneçolana i germà de la dirigent, Jorge Rodríguez. La presidència veneçolana va indicar que Rodríguez va rebre a Zapatero “com a part de la Diplomàcia Bolivariana de Pau que reforça la germandat, el diàleg, la solidaritat i el Programa per a la Convivència Democràtica i la Pau que hi és en ple desenvolupament al país”. Zapatero va afirmar que veu el millor ambient a Veneçuela “dels darrers deu anys” i va assegurar que té “una gran confiança” en Delcy Rodríguez.