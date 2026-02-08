AGRICULTURA
Els pagesos abandonen Barcelona reclamant complir els acords
Els pagesos concentrats des de divendres davant la seu de la conselleria d’Agricultura a la Gran Via de Barcelona, convocats per Revolta Pagesa per reivindicar les massives protesta de fa dos anys i denunciar que no s’han complert tots els compromisos, van acabar ahir la manifestació després de passar-hi la nit. Els tractors i cotxes van començar a abandonar la zona al migdia després d’organitzar diverses activitats familiars.