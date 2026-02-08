El PP guanya a l’Aragó, però perd 2 escons i dependrà més de Vox, que dobla els seus, i el PSOE s’enfonsa
Els populars baixen de 28 a 26 diputats, els socialistes de 23 a 18 i els ultres passen de 7 a 14, mentre la Chunta puja de 3 a 6 i el PAR desapareix
El PP ha guanyat les eleccions autonòmiques anticipades a l’Aragó, però baixa de 28 a 26 escons, quedant més lluny de la majoria absoluta, i dependrà encara més de Vox, que ha doblat els seus en passar de 7 a 14. Mentrestant, el PSOE pateix una altra gran patacada, després de la de fa unes setmanes a Extremadura, en baixar de 23 a 18 diputats, igualant així el seu pitjor resultat històric en aquesta comunitat. Mentrestant, la Chunta Aragonesista (CHA) aconsegueix un gran resultat en passar de 3 a 6 escons, IU resisteix en mantenir el que tenia, Teruel Existe baixa de tres a dos i Podemos i el PAR es queden sense representació, aquest últim per primera vegada.
El candidat dels populars, Jorge Azcón, ha reivindicat que la victòria és del seu partit i que cap altre partit no pot presentar un candidat alternatiu a la presidència. La número u socialista, Pilar Alegría, ha admès que "no és un bon resultat" i ha dit que liderarà l’oposició.