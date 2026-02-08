EUROPA
Talls de llum a tot Ucraïna per un altre atac massiu rus
Moscou bombardeja amb 400 drons i 40 míssils infraestructures energètiques. Trump dona marge fins al juny per aconseguir la pau
Un nou atac en el qual les forces de Rússia van utilitzar uns 400 drons i uns 40 míssils, principalment contra la infraestructura energètica ucraïnesa, va provocar que bona part d’Ucraïna visqués ahir talls elèctrics, quan no havien passat ni dos dies de la segona ronda de reunions trilaterals mediades pels Estats Units per arribar a un acord de pau. Pràcticament, tot el país es va veure afectat per l’atac rus, en què segons les autoritats locals va morir una persona a la regió occidental de Rivne, que al nord és fronterera amb Bielorússia i on dos persones més van resultar ferides. Els bombardejos contra les infraestructures energètiques ucraïneses van tenir lloc en una jornada en la qual en algunes ciutats del país envaït s’esperaven temperatures de fins a 6 graus sota zero.
Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va anunciar que el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, ha donat al seu país i a Rússia de termini fins al mes de juny per acabar amb la guerra i així centrar-se en el que serà el principal objectiu de la seua administració: les eleccions legislatives del novembre. Zelenski va indicar referent a això que el seu Govern fa diversos mesos que proposa un “pla de seqüència clar” sobre les negociacions, però no descarta que Trump els insti a firmar d’una tacada acords clau.