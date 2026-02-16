El CIS eleva a 9,7 punts l’avantatge del PSOE sobre el PP, amb Vox a només quatre punts dels populars
El PSOE guanyaria les eleccions amb un 32,6 % dels vots, gairebé deu punts per sobre del PP en estimació de vot (22,9 %) en pujar 0,9 punts, mentre que Vox, amb un 18,9 % dels sufragis, iguala el seu millor resultat assolit el juliol del 2025 al baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).
L’estudi del CIS publicat aquest dilluns es va realitzar del 2 al 6 de febrer amb una mostra de 4.027 entrevistes, just abans de les eleccions autonòmiques a l’Aragó, que van revelar una forta empenta de Vox en aquesta comunitat que ara es ratificaria a tot Espanya. Sumar el segueix en quarta posició, amb un 7% d’estimació de vot (dos dècimes menys que al gener) i Podem se situa darrere amb un 3,9 % en pujar quatre dècimes en aquest últim mostreig.
L’anterior baròmetre del CIS, publicat el passat 16 de gener, va donar un 31,7 % dels vots al PSOE, un 23 % al PP, un 17,7 % a Vox, un 7,2 % a Sumar i un 3,5 % a Podem.
D’aquesta manera, les pujades més grans detectades al febrer corresponen al partit de Santiago Abascal, que puja 1,2 punts; al PSOE, que puja nou dècimes; i Se Acabó la Fiesta, que escala sis desenes fins assolir el 2,4 % dels vots.
ERC perd una dècima i es queda amb el 2,5 % dels vots, mentre Junts guanya dos dècimes fins l’1,2 %; EH Bildu en perd cinc i es queda en l’1 %, per davant del BNG i el PNB, ambdós amb el 0,8 %, i CC i UPN, amb el 0,1.
Un mes més, cap polític no aprova
El baròmetre de febrer confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, continua sent el preferit com a president del govern espanyol ja que un de cada quatre espanyols (25,3 %) ho manifesta així, en tant que el dirigent de Vox, Santiago Abascal, ho és per al 10,2% i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és favorit per al 9,9 %. Això sí, també una quarta part dels entrevistats (25,3 %) diu que no té cap favorit entre els dirigents de les principals formacions polítiques per ocupar la Moncloa. A més, un baròmetre més suspenen tots els líders polítics en ser avaluats pels ciutadans ja que cap no assoleix l’aprovat.
Sánchez segueix en primera posició, amb 4,23 punts de mitjana, seguit de la vicepresidenta segona i representant de Sumar al govern espanyol, Yolanda Díaz (3,97), amb Feijóo en tercer lloc (3,45) i Santiago Abascal l’últim (2,97).
L’habitatge continua com a principal preocupació
L’habitatge continua sent el principal problema per als espanyols, citat per un 42,8 % dels enquestats, dos dècimes més que a l’anterior baròmetre. La immigració puja a la segona posició des de la quarta en la llista de preocupacions dels ciutadans, citada pel 20,3 %, per davant de la crisi econòmica (18,1 %), el govern i els partits polítics (17,8 %) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (15,9 %).
Una majoria (55,4 %) creu que la situació econòmica del país és "dolenta o molt dolenta" però les respostes s’inverteixen quan es pregunta al ciutadà per la seua situació econòmica personal.
La majoria (63,5 %) diu que és "bona o molt bona" i els qui diuen que és dolenta o molt dolenta baixen el 26,2%.