VIOLÈNCIA
Un home deixa en estat crític a Eivissa la seua exparella
L’agressor, amb ordre d’allunyament, va ser detingut. La mare i la germana de la víctima també van patir diverses lesions
Una dona va resultar ahir ferida crítica a mans de la seua exparella, que tenia una ordre d’allunyament en vigor, a Eivissa. Així mateix, l’home hauria agredit també la mare i la germana de la víctima. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, la suposada agressió masclista va ocórrer ahir al matí a Sant Antoni de Portmany.
La víctima és una dona espanyola de 31 anys que va ser ingressada a l’UCI de l’Hospital Can Misses a les 11.18 hores en estat crític amb un traumatisme al cap. Més tard, a les 15.15 hores va ser traslladada a la Policlínica Nostra Senyora del Rosari.
La mare, de 56 anys, i la germana, de 27 anys, van patir diverses contusions, van ser ateses a Can Misses i ja van ser donades d’alta.
El presumpte agressor va ser detingut per la Guàrdia Civil poc després al lloc dels fets. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, va condemnar l’agressió i en un missatge en xarxes socials va reclamar tolerància zero davant de qualsevol forma de violència contra les dones.
Les víctimes de violència masclista poden demanar ajuda durant les 24 hores al telèfon 016 o, a les Balears, a l’habilitat per l’IbDona, el 900178989.
Davant d’una emergència es pot trucar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062).