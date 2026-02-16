PRÒXIM
Més de 600 gazians han mort en atacs israelians després de l’alto el foc
La Junta de Pau destinarà més de 5.000 milions de dòlars a la reconstrucció
El nombre de gazians morts per atacs israelians des de l’entrada en vigor de l’alto el foc, el passat 10 d’octubre, va ascendir ahir a 601, després que els bombardejos matessin 10 persones, va informar el ministeri de Sanitat del Govern de Hamas.
Gairebé diàriament i malgrat la treva, l’Exèrcit israelià bombardeja de forma esporàdica o dispara contra palestins que –al·lega– s’atansen massa a les tropes replegades en la línia groga, la demarcació no explícita en la qual continuen apostades i des d’on encara controlen militarment més de la meitat de l’enclavament.
Almenys 72.060 gazians han mort, entre ells més de 20.000 infants, segons Hamas, des de l’inici de l’ofensiva bèl·lica israeliana l’any 2023, sobre la qual existeix cert consens internacional que va allotjar “actes de genocidi” contra els palestins.
Per la seua part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va avançar que els països membres de la Junta de Pau que va crear per resoldre conflictes mundials destinaran més de 5.000 milions de dòlars a “iniciatives humanitàries i de reconstrucció” a la devastada Gaza.
Segons Trump, l’anunci formal es realitzarà durant la primera reunió de l’organització, fundada i presidida per ell mateix, que està prevista per a la propera setmana a l’Institut de Pau de Washington, recentment rebatejat amb el nom del republicà.
Israel aprova annexionar àmplies zones de Cisjordània
■ El Govern d’Israel va aprovar ahir reobrir el procés de registre de terres a la Cisjordània ocupada per primera vegada des de l’any 1967, cosa que permetrà a l’Estat israelià registrar de manera vinculant i definitiva terreny d’aquest territori palestí, segons un comunicat que ha estat difós pel ministeri de Justícia.El Govern palestí va reaccionar contra aquesta decisió a través del president Mahmud Abbas, que va denunciar el que constitueix, segons el seu parer, com “una annexió de facto del territori palestí ocupat”.