TEMPORAL
Vent a la baixa però en alerta
Protecció Civil manté l’avís per avui al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. A la resta de l’Estat, les temperatures pujaran encara que seguiran les alarmes a la Mediterrània
El temporal de vent va rebaixar ahir la intensitat en els dos extrems de Catalunya, però encara existien ratxes que superaven els 100 quilòmetres per hora a les Terres de l’Ebre i extrem nord de l’Empordà.
Destaquen registres com els 118 km/h de l’Hospitalet de l’Infant, els 114,5 km/h del Perelló, els 100,1 km/h de Miami Platja o els 100 km/h del Vendrell, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic (SMC) i Meteocli.
El cop de vent màxim de l’episodi es va produir a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h. Protecció Civil va continuar demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l’aire lliure, especialment en les desfilades de Carnaval i les activitats esportives a l’exterior.
Alerta Ventcat
Protecció Civil de la Generalitat va mantenir ahir l’alerta del pla Ventcat pel fort vent que avui dilluns pot afectar al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, amb ratxes de fins a 80 km/h.
En el conjunt de l’Estat, la borrasca Oriana també començava a remetre, però onze comunitats seguien en alerta amb la previsió que continuessin els forts vents i l’onatge, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Els avisos més importants, de nivell taronja (perill important), es van activar a les illes Balears pel fort onatge, i l’Aemet va avisar que les onades assoliran una gran altura, de fins a 12 metres en alguns punts de l’illa de Menorca.
Hi havia fenòmens costaners també actius, encara que de nivell groc (perill baix) a Andalusia, Galícia, País Valencià, la ciutat de Melilla i a totes les illes de l’arxipèlag canari, on es van activar també avisos de nivell groc per l’onatge.
Per avui, Aemet preveu que les temperatures pugin a gran part de l’Estat, encara que seguiran actius avisos grocs associats a la borrasca que afectaran Andalusia, Catalunya, País Valencià i Múrcia, a més de Melilla, segons la previsió d’Aemet. Tarragona serà l’única província que mantindrà actiu l’avís taronja per vent amb ratxes de fins a 90 km/h.
Ratxes de fins a 70 km/h
També es manté l’avís groc per fort vent i onatge a tot el litoral nord-oest de la península Ibèrica i en zones de l’interior, on es podran assolir ratxes de vent de fins a 70 quilòmetres per hora.
L’Agència Estatal de Meteorologia preveu també per a la jornada d’avui ratxes de vent molt fortes en àmplies zones del terç oriental de la Península i precipitacions que podrien ser persistents en zones del Cantàbric oriental, Galícia, així com a la cara nord del Pirineu a causa de l’arribada d’un front estacionari que deixarà cel ennuvolat a la resta del vessant atlàntic, amb possibilitat d’alguna pluja ocasional a l’altiplà Nord o en entorns de muntanya del centre i sud.
Sílvia Paneque: “S’han pres les decisions que s’havien de prendre”
El Govern va defensar ahir la gestió que ha realitzat durant els episodis de vent de dijous passat i dissabte de les alertes als telèfons mòbils, les ES-Alert.“En cada moment s’han pres les decisions que s’havien de prendre, sempre pensant en la seguretat de les persones”, va assegurar la portaveu de l’Executiu de Salvador Illa i consellera de Territori, Sílvia Paneque, al ser preguntada per les queixes d’alguns alcaldes de l’Ebre sobre els avisos.Per a la consellera, la ciutadania “ha d’entendre” que els avisos localitzats es realitzen “quan es té la informació”.“Lamentablement, estem veient com els fenòmens meteorològics extrems s’estan aguditzant al nostre país, i per això és tan important també desplegar totes les polítiques per lluitar en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic”, va dir Paneque.Segons ella, aquests nous episodis extrems de mal temps “no sempre donen el temps que requeririen” per activar “de manera més pausada i tranquil·la els diferents cossos de Protecció Civil o Seguretat”.“En el moment que es tenen aquests avisos més localitzats és quan es pot enviar la informació”, va dir.Els ajuntaments de l’Ebre es van trobar fortes ratxes de vent sense un dispositiu com el que la Generalitat va preveure per a l’episodi de dijous, que no va afectar aquest territori, però que va provocar alertes generalitzades a la població i el tancament de serveis com els centres escolars.A Mas de Barberans (Montsià) i el Perelló (Baix Ebre), per exemple, es van arribar a superar els 146 km/h i els 132 quilòmetres per hora, respectivament.D’altra banda, la Generalitat va enviar un ES-Alert a les comarques de les Terres de l’Ebre cap a les 9 del matí, i uns minuts més tard també ho va fer per a les zones del Pirineu i l’Alt Empordà.