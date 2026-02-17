POLÍTICA
“Sé el que Catalunya necessita i el que cal fer”, assegura Illa en el seu retorn
Reconeix que han estat dies “difícils per al país” però anuncia “exigència” i “ambició” amb Rodalies. Afirma que evitar la compra especulativa d’habitatge “no posa en risc” la propietat privada
El president del Govern, Salvador Illa, va tornar ahir a l’activitat al Palau de la Generalitat “més determinat que mai”. “Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que cal fer”, va afirmar Illa –dempeus i sense crosses– en les seues primeres paraules des de l’ingrés hospitalari per una osteomielitis púbica.
El cap de l’Executiu va admetre que ha passat “dies durs” però va instar a “cuidar” i a defensar el model de salut pública i de la “política dels valors humans” en lloc de la “lògica de mercat”. “Sense salut no hi ha llibertat, ni igualtat ni tampoc prosperitat”, va apuntar Illa, que va agrair a l’equip mèdic de l’Hospital Vall d’Hebron i va afirmar que “si he pogut reincorporar-me a la vida diària no és fruit de la sort ni per casualitat, és gràcies al nostre sistema públic i a totes les persones que el conformen”.
Illa va explicar que, malgrat que està centrat en la seua recuperació, ha estat “plenament conscient del que ha viscut Catalunya” i va reconèixer que els últims dies han estat “difícils per al país”, però va lloar la “bona feina feta” pel conseller de Presidència, Albert Dalmau. El president va manifestar que “cal tenir plena confiança en el fet que Cataluna està preparada per resoldre qualsevol situació”, tot i que va lamentar els “episodis meteorològics que han suposat la pèrdua de vides humanes” i va assegurar que, en relació amb la crisi de Rodalies, el Govern ha fixat “un rumb d’exigència i d’ambició” que s’executarà “de manera exhaustiva, metòdica i rigorosa”. “No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes ni d’irresponsabilitats”, va dir el president, que va remarcar que el Govern “treballarà per garantir la qualitat i l’excel·lència” que mereix la ciutadania.
Illa també va aprofitar per defensar que la deshumanització no pot tenir cabuda “ni en el debat polític, ni en les relacions humanes, ni en les relacions entre territoris” i va demanar que els problemes socials “s’aprofitin” per “enfrontar-nos”. “Soc conscient del malestar que senten moltes famílies i joves quan afronten dificultats per accedir a l’habitatge o l’angoixa que provoquen les emergències climàtiques”, va reconèixer.
Sobre els pressupostos, Illa va afirmar en un acte amb les diòcesis catalanes que el Govern està estudiant evitar la compra especulativa d’habitatge –condició dels comuns– i va afirmar que això “no posa en risc” la propietat privada.
Junts en demana la compareixença urgent al Parlament
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va informar ahir que la formació ha registrat la sol·licitud de compareixença urgent al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, “per la situació de col·lapse que viu el país en tants nivells i pel malestar que durant setmanes s’ha generat als ciutadans”. “El caos de Rodalies no apareix perquè sí. Ni el malestar de metges i professors. Ni la preocupació del sector porcí. Ni la falta d’habitatge”, va remarcar en xarxes el líder de Junts, Carles Puigdemont, que va acusar Illa de “fer veure que comença de zero”.Mentrestant, el secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, va ironitzar que espera que l’alta “hagi estat fruit que està plenament recuperat de la malaltia que l’ha tingut allunyat de les seues tasques, i no sigui fruit d’incentius econòmics”, després de la polèmica per la gestió de les baixes mèdiques.