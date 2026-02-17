SONDEJOS
El CIS eleva l’avantatge del PSOE sobre el PP a 9,7 punts
Amb Vox a només quatre punts dels populars. Enquesta elaborada abans de les eleccions autonòmiques aragoneses
El PSOE guanyaria les eleccions amb un 32,6% dels vots, gairebé deu punts per sobre del PP en estimació de vot (22,9%) al pujar 0,9 punts, mentre que Vox, amb un 18,9% dels sufragis, iguala el seu millor resultat assolit el juliol de 2025 en el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).
L’estudi del CIS publicat ahir es va fer del 2 al 6 de febrer, just abans de les eleccions autonòmiques a Aragó.
Sumar segueix en quarta posició, amb un 7% d’estimació de vot (dos dècimes menys que al gener) i Podem se situa darrere amb un 3,9% al pujar quatre dècimes en aquest últim mostreig.
Per la seua part, ERC perd una dècima i es queda amb el 2,5% dels vots, mentre que Junts guanya dos dècimes fins a l’1,2%; EH Bildu en perd cinc i es queda en l’1%, davant del BNG i el PNB, tots dos amb el 0,8%, i CC i UPN, amb el 0,1%.
El baròmetre del febrer confirma que el líder socialista, Pedro Sánchez, continua sent el preferit com a president del Govern central ja que un de cada quatre espanyols (25,3%) el manifesta així, en tant que el dirigent de Vox, Santiago Abascal, ho és per al 10,2% i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és favorit per al 9,9%.
L’habitatge continua sent el principal problema per als espanyols, citat per un 42,8% dels enquestats, dos dècimes més que a l’anterior baròmetre.
La immigració puja a la segona posició des de la quarta a la llista de preocupacions dels ciutadans, citada pel 20,3%, davant de la crisi econòmica (18,1 per cent), el Govern i els partits polítics (17,8%) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (15,9 per cent).
A més, una majoria (55,4%) creu que la situació econòmica del país és “dolenta o molt dolenta”.
Sánchez anuncia 23.000 milions per a 15.000 nous pisos a l’any
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el nou fons sobirà Espanya Creix, l’instrument inversor que substituirà els fons europeus al setembre, mobilitzarà fins a 23.000 milions d’euros en fons públics i privats en el segment del lloguer assequible, per a la construcció de 15.000 habitatges a l’any. “El fons estendrà una catifa roja a l’inversor privat, però no per especular, sinó per construir una llar per a la majoria de ciutadans que tenen avui una dificultat, quan no una impossibilitat, per accedir a un habitatge”, va dir.