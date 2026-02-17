POLÍTICA
ERC retira la seua proposició de recaptació de l’IRPF del Congrés
Aposta per esmenes en el nou model de finançament
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va anunciar ahir que el partit retirarà la proposició de llei al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF, i va apostar per un paquet d’esmenes pactades amb el PSOE en la tramitació del nou model de finançament. “Ens sembla que seria més factible perquè, com que estem convençuts que tothom acabarà entenent les bondats del model de finançament, és més fàcil aprovar les esmenes relacionades amb l’IRPF dins del paquet del model de finançament”, va afirmar. Tanmateix, Junqueras va mantenir que la recaptació continua sent una condició per negociar els pressupostos de la Generalitat i va instar els socialistes a “moure’s”. L’exvicepresident del Govern va descriure l’estat de les converses com “complex, difícil i complicat”.
En relació al front d’esquerres proposat pel líder republicà a Madrid, Gabriel Rufián, Junqueras va apostar perquè ERC es presenti amb les seues sigles en les pròximes eleccions generals. A més, va anunciar que no anirà a l’acte de demà protagonitzat per Rufián i el portaveu de Més Madrid, Emilio Delgado, perquè no l’han convidat. Tampoc no hi va ser convidada la portaveu federal d’Izquierda Unida, Eva García. En canvi, sí que assistiran a l’acte representants de Moviment Sumar, Més Madrid i comuns.
Per la seua part, Rufián no acudirà a l’acte de presentació del nou projecte de Sumar, que se celebrarà aquest dissabte 21 de febrer, al considerar que són les esquerres “sobiranistes, independentistes i autonomistes” les que han de tenir el protagonisme, malgrat estar convidat per la portaveu dels comuns al Congrés, Aina Vidal. “Si vol venir a casa, que vingui”, va dir Vidal, que va defensar que les dos formacions estan unides per la necessitat d’“unir forces”.