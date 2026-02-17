SUCCESSOS
Mor una infermera assassinada per la seua exparella a Benicàssim
La víctima, de 64 anys, va ser atacada al centre de salut en el qual treballava. Cap dels dos figurava en el sistema VioGén, segons la Guàrdia Civil
Una dona de 64 anys va ser assassinada ahir en un centre de salut de Benicàssim (Castelló) presumptament en mans de la seua exparella, un home de 70 anys ja detingut per agents de la Guàrdia Civil.
El succés es va produir cap a les 12.30 hores en un centre en el qual treballava la víctima com a infermera. La dona, després de rebre diverses ganivetades per part de la seua exparella amb una arma blanca de grans dimensions, va ser atesa al lloc pels serveis sanitaris i va ser traslladada al Hospital General Universitari de Castelló, on finalment va morir.
Segons El Periódico, el presumpte agressor feia estona que era al centre sanitari intentant entrar a la consulta, a la qual finalment va accedir sense cita, mentre que Mediterráneo va informar que un dels pacients del centre va intentar frenar l’agressor, que va entrar amb molta virulència a l’ambulatori i finalment va aconseguir escapolir-se’n. Després de l’atac, tres pacients més alarmats pels fets es van abalançar sobre l’home, cosa que va permetre contenir-lo al lloc i evitar que escapés fins a l’arribada de la Policia Local, tot just un minut després.
La Guàrdia Civil va apuntar que ni la víctima ni el presumpte autor no figuraven en el sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere (VioGén). En cas de confirmar-se aquest cas com un assassinat masclista, serien 7 dones les víctimes mortals de la violència de gènere des de començament d’any.
Per la seua part, el Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Castelló (COECS) va manifestar “absoluta desolació, dolor i repulsa” davant la mort d’una companya i preveu personar-se com a acusació particular en la causa judicial que s’obri contra l’autor.
A més, tant la Junta de Govern del COECS com la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) van denunciar la “vulnerabilitat” a què estan exposats i van exigir més seguretat als centres de salut i protocols específics a les administracions.
D’altra banda, la dona de 31 anys agredida diumenge a Eivissa per la seua exparella –que avui passa a disposició judicial– continua a l’UCI, estable dins de la gravetat.