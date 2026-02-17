Moren 5 joves en l’incendi d’un traster a Manlleu que servia de lloc de reunió
Cinc persones més han resultat ferides lleus
El traster situat al terrat d’un edifici de Manlleu (Barcelona) en el qual la nit d’aquest dilluns van morir cinc adolescents en un incendi era utilitzat com un lloc de reunió i no estava habilitat com a habitatge, com havien informat en un primer moment els serveis d’emergències. Així ho han indicat a EFE fonts dels Mossos d’Esquadra, que detallen que les cinc víctimes són joves, tot i que encara no s’han determinat les seues edats ni nacionalitat ja que s’espera la seua plena identificació.
La identificació dels cinc morts en aquest traster d’un edifici ubicat al carrer Montseny de Manlleu es completarà durant el matí d’aquest dimarts ja que algun dels cossos estava calcinat, encara que es té la certesa que tots ells eren joves i alguns serien menors d’edat.
A més de les cinc víctimes mortals, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va mobilitzar a onze ambulàncies i dos equips de suport psicològic, ha elevat a cinc els ferits en aquest incendi, dels quals quatre, amb caràcter lleu, van ser donats d’alta al lloc i una altra persona, també lleu, va rebutjar ser traslladada a un centre sanitari.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 21:10 hores després que diversos residents truquessin al 112 avisant d’un incendi al pis superior d’un edifici de cinc plantes i la presència de fum en l’escala. Els bombers van activar fins 13 dotacions que, a la seua arribada, van trobar l’edifici totalment desallotjat.
L’incendi es va donar per extingit a les 21:41 hores i va ser en aquell moment quan es va localitzar la primera víctima, una persona en parada cardiorespiratòria. Els bombers van agilitzar al màxim els treballs de recerca de persones i al traster van trobar quatre cossos més.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes que han originat aquest incendi, que seria accidental. Per aclarir les causes, l’equip de l’àrea científica dels Mossos d’Esquadra treballa des de la nit d’aquest dilluns al lloc i a primera hores d’aquest dimarts s’han desplaçat també efectius de la unitat central d’instruccions oculars.