EMERGÈNCIES
Tornen a casa alguns desallotjats pel temporal a Andalusia
Alerta per l’avinguda del cabal del Duero
Un primer grup de veïns de Grazalema (Cadis) va poder tornar ahir a les seues cases després de ser desallotjats fa dotze dies pel temporal de pluges, un retorn viscut amb “alegria” i “emoció”. La Junta andalusa va explicar que, de moment, només han pogut tornar a les seues llars els habitants de 1.342 habitatges de les 1.619 que estan registrades al poble.
La treva del temporal a Andalusia ha permès la tornada de més desallotjats a tot el territori, com el de 264 veïns de Jerez –després de l’avinguda del riu Guadalete– o el de 32 persones del Barrio Alto del municipi malagueny de Benaoján –tret de dos inquilins–. Tanmateix, les classes van quedar suspeses en nou centres educatius de les províncies de Cadis, Granada, Jaén i Sevilla.
Així mateix, la Confederació Hidrogràfica del Duero (CHD) va avisar ahir que una desena de trams de rius estan en risc de desbordament per l’elevat cabal acumulat del riu Duero, com a conseqüència de les pluges i desglaç després del lleu augment de les temperatures, i va entrar en nivell roig a Zamora. L’avinguda del riu, a més, va obligar a desallotjar més d’un centenar de persones a Valladolid. A Galícia, la Xunta manté actiu el pla d’inundacions en fase de preemergència amb diversos rius en nivell roig.
Paral·lelament, Protecció Civil va posar en prealerta el Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) per l’increment del cabal del riu Ebre i les petites inundacions registrades en punts baixos de municipis tarragonins de Móra d’Ebre, Aldover i Xerta. El cabal de l’Ebre superava ahir a la tarda els 1.350 metres cúbics per segon a Tortosa i els 1.500 a Ascó, amb nivells groc i taronja respectivament.