Detingut l’expríncep Andreu d'Inglaterra per la seua relació amb el cas Epstein
L’arrest arriba setmanes després que la família reial britànica iniciés el procés formal per retirar-li els títols
Les autoritats del Regne Unit han detingut aquest dijous l’expríncep Andreu Mountbatten-Windsor a la seua casa de Sandringham, en el marc de les investigacions pels seus llaços amb el mort empresari i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein. La Policia de la Vall del Tàmesi, força policial a què pertany Windsor, ha indicat en un comunicat que "com a part d’una investigació, ha estat arrestat un home de Norfolk per sospites de mala conducta en un càrrec públic". "S’estan duent a terme escorcolls en direccions de Berkshire i Norfolk", ha agregat.
"L’home es troba sota custòdia. No identificarem l’arrestat, segons normes nacionals. Recordin que aquest cas és actiu, així que ha d’anar-se amb compte amb qualsevol publicació per evitar un desacatament", ha afirmat la Policia, després que la cadena de televisió britànica BBC assenyalés que el detingut era l’antic príncep d’Anglaterra i germà de l’actual rei Carles III.
Oliver Wright, de la Policia de la Vall del Tàmesi, ha ressaltat que "després d’una avaluació exhaustiva, ha estat oberta una investigació sobre aquesta denúncia de mala conducta en un càrrec públic". "És important protegir la integritat i objectivitat de la nostra investigació, mentre treballem amb els nostres socis per investigar aquest suposat delicte", ha manifestat.
"Entenem l’important interès públic en el cas i facilitarem actualitzacions en el moment apropiat", ha conclòs. La detenció arriba setmanes després que la família reial britànica iniciés el procés formal per retirar els títols d’Andreu, expulsat així mateix de la mansió en la qual residia a Windsor, a l’oest de Londres, en una actuació que va ser defensada com a "necessària" malgrat que continuava negant les acusacions en contra seu.
"Ningú no és per sobre de la llei"
En declaracions prèvies que es conegués la detenció, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha assenyalat que "ningú no és per sobre de la llei" i ha instat que tothom que tingui informació "testifiqui" en aquest cas. "Ja sigui Andreu o qualsevol altra persona, qualsevol que tingui informació rellevant, hauria d’acudir a l’organisme competent, en aquest cas concret estem parlant d’Epstein, però també n’hi ha d’altres", ha indicat en una entrevista amb la cadena pública BBC.
Per la seua part, la família de Virginia Giuffre, una víctima de la branca britànica del cas Esptein que es va treure la vida el 2025, ha reaccionat a la notícia assegurant que evidencia que "ningú, ni tan sols la reialesa, no està per sobre de la llei".
"Per fi, avui els nostres cors trencats s’han alegrat amb la notícia que ningú no és per sobre de la llei, ni tan sols la reialesa", ha indicat la família en un comunicat recollit per mitjans britànics. "En nom de la nostra germana, expressem el nostre agraïment a la Policia de la Vall del Tàmesi del Regne Unit per la seua investigació i la detenció d’Andreu Mountbatten-Windsor", ha subratllat la família de la víctima, insistint que "mai no va ser un príncep".
Renúncia als títols
El propi Andreu va anunciar l’octubre de 2025 que renunciava als seus títols, entre ells el de duc de York, en considerar que "les contínues acusacions" en contra seu "distreien" del treball del rei i de la família reial. Ja el 2019 va anunciar que abandonava les seues activitats públiques a causa de l’escàndol. Per la seua part, el primer ministre del Regne Unit va defensar que Andreu Mountbatten-Windsor comparegués davant del Congrés dels Estats Units per la seua presumpta relació amb Epstein, arran de la publicació de més de tres milions de documents relacionats amb el cas per part de les autoritats del país nord-americà, en el marc de la Llei de Transparència aprovada 'ad hoc' el novembre de 2025.