Illa i Albiach rubriquen el seu acord pels pressupostos del 2026 i apropen el Govern a poder aprovar els comptes
La prohibició de la compra especulativa d’habitatge ha culminat la negociació amb els Comuns
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, han escenificat aquest dijous al matí el seu acord per tirar endavant uns pressupostos del Govern per al 2026. Tots dos han rubricat públicament i al Palau de la Generalitat el seu acord, centrat especialment en mesures sobre habitatge i Rodalies. La negociació mantinguda durant les darreres dues setmanes ha culminat quan s’ha concretat el pacte per prohibir la compra especulativa de pisos en zones tensionades. Aquest acord de Govern i Comuns apropa Illa al seu objectiu de tenir pressupostos aprovats aquest any, però encara queda pendent la negociació amb ERC si es vol garantir el suport i que tirin endavant al Parlament.