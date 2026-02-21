CRIM
Assassina el seu fill de 10 anys i fereix la parella abans de ser abatut
A Tenerife, l’home va intentar atacar els guàrdies civils amb un matxet. La dona es troba crítica i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere
Un nen de 10 anys va ser ahir assassinat pel seu pare, de 35 anys, qui el va colpejar amb un matxet al cap i va ferir de gravetat la mare, de 26 anys, amb l’arma blanca, després de la qual cosa va ser abatut a trets per la Guàrdia Civil al ferir un agent en el municipi tinerfeny d’Arona. La dona es troba en estat crític i a última hora d’ahir romania ingressada a l’hospital Nuestra Señora de la Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife.
Els fets van tenir lloc al voltant de la una del matí quan els veïns van alertar la Policia Local i la Guàrdia Civil d’una forta discussió a l’interior del domicili on vivia la família. Segons va relatar el delegat del Govern central a les Canàries, Anselmo Pestana, l’home va assestar al seu fill un fort cop al cap amb un matxet i va ferir de gravetat la seua parella i mare del menor amb la mateixa arma, amb una fulla d’uns 60 centímetres “molt tallant”.
L’agressor, sobre el qual el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries va assegurar que no constaven antecedents penals ni denúncies, va ser abatut pels agents que van acudir a l’habitatge, ja que també va intentar agredir-los amb el matxet en un estat de gran alteració i, de fet, un dels agents va ser ferit a un braç amb un tall vora l’armilla antibales. Aquest va necessitar una operació de cirurgia menor i es troba fora de perill.
L’ajuntament d’Arona, d’on era la família, va decretar dos dies de dol oficial en el municipi com a mostra de dolor, respecte i solidaritat per l’esdevingut. Així mateix, ahir a la nit es va informar que un home havia estat arrestat a Sarriguren, a la localitat navarresa de Valle de Egüés, acusat d’assassinar la seua dona amb una arma blanca i de ferir de gravetat la seua mare –sogra de la víctima–, segons fonts properes a la investigació.
Aquesta ést una setmana negra de violència de gènere, amb quatre dones i dos nens víctimes d’aquesta xacra social al País Valencià, a Madrid, a Navarra i a Tenerife.
Les víctimes de la violència masclista poden demanar ajuda cada dia de la setmana i les 24 hores del dia al telèfon 016, el correu electrònic 016-online@igualdad.gob.es i al WhatsApp 600 000 016.