JUSTÍCIA
La monarquia britànica, en el seu moment més dur per l’arrest d’Andreu
L’arrest i posterior alliberament d’Andreu Mountbatten-Windsor, germà del rei Carles III, per la seua vinculació amb Jeffrey Epstein situa la monarquia britànica en el seu moment més vulnerable, amb una reputació en declivi, mentre que s’obre un interrogant sobre si aquesta centenària institució podrà superar la seua pitjor crisi en gairebé un segle. L’expríncep, el primer membre de la reialesa a ser arrestat en la història moderna al Regne Unit, va ser interrogat durant onze hores per suposada mala conducta en un càrrec públic en una comissaria on se li van prendre les empremtes dactilars, se li van fer les fotografies de la fitxa policial i mostres de l’ADN, com a “qualsevol delinqüent comú”. Andreu va ser detingut per una denúncia continguda als arxius d’Epstein que va facilitar a aquest documents sensibles del Govern britànic quan era representant especial de Comerç a inicis dels 2000.