POLÍTICA
El Parlament veneçolà aprova per unanimitat la històrica llei d’amnistia
El Parlament veneçolà va aprovar dijous per unanimitat la llei d’amnistia impulsada per la presidenta del país, Delcy Rodríguez, que obre la porta a excarcerar presos polítics des de l’any 1999, excloent els condemnats per delictes greus de corrupció o contra els drets humans. Rodríguez va assegurar estar “molt complaguda” i va demanar “màxima celeritat” a l’aplicació de la norma a la Cambra i a la comissió per reformar el sistema judicial. Diversos familiars de presos polítics van celebrar l’aprovació de la llei i van anunciar el final de la vaga de fam que mantenien deu dones. A més, l’opositor Juan Pablo Guanipa va ser alliberat després de quedar en arrest domiciliari fa unes dos setmanes.
El president dels EUA, Donald Trump, va informar que 50 milions de barrils de petroli ja són de camí a Houston, una notícia “fantàstica” per a Veneçuela. El mandatari va destacar el “gran treball” de la seua homòloga veneçolana, sense esmentar-la directament.
Per la seua part, el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va instar la Unió Europea a aixecar les sancions contra Rodríguez, per enviar “un signe que s’està anant pel bon camí en aquesta nova etapa”.