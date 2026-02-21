POLÍTICA
El Suprem dels EUA declara il·legals gran part dels aranzels imposats per Trump
Considera que el Govern es va extralimitar en els seus poders i va utilitzar una llei reservada per a emergències. El president anuncia que imposarà una taxa global del 10% emparat amb una llei del 1974
El Tribunal Suprem dels Estats Units va rebutjar ahir la legalitat de gran part dels aranzels imposats pel president del país, Donald Trump, en declarar que el seu Govern es va extralimitar en els poders d’emergència invocats per ell per imposar els gravàmens als seus socis comercials. Amb una majoria clara de sis vots a tres, el Suprem –dominat per conservadors– va donar així un dels primers grans revessos a Trump en el seu segon mandat, un gir en la tendència fins ara favorable al mandatari en altres temes clau de la seua agenda. En la sentència, el Suprem considera que l’ús d’aquesta legislació per Trump suposaria una delegació excessivament àmplia del poder tributari que la Constitució reserva al Congrés, ja que l’Alt Tribunal considera que els aranzels són un tipus d’impost als ciutadans. Aquesta decisió obre la porta que les empreses demanin la devolució de totes les taxes pagades aquest any i deixa Trump amb opcions limitades per recuperar la seua política aranzelària. Per aplicar els gravàmens, el mandatari es va basar en la llei de poders econòmics internacionals per a emergències (LPEIE), que permet “regular el comerç” amb països estrangers en cas d’emergència. En la sentència, el Suprem considera que aquesta clàusula no inclou poders per imposar aranzels, ja que la llei no ho especifica.
Trump va respondre a la sentència anunciant la imposició d’un aranzel global del 10% i va apuntar que ho farà “d’aquí a tres dies” i emparat amb la llei de Comerç del 1974. Aquesta norma històrica dels Estats Units atorga al president facultats per imposar aranzels de fins al 15% durant períodes de 150 dies. El mandatari, que va qualificar de “profundament decebedor” i de “decisió terrible” la interlocutòria del Tribunal Suprem, va reconèixer que seria “pràcticament impossible” tornar les quantitats cobrades als importadors, que ja ascendeixen a uns 240.000 milions de dòlars, segons les xifres oficials. “Aquest era un cas important per a mi, més com a símbol de seguretat econòmica i nacional”, va dir el president. Per la seua part, la Comissió Europea va reivindicar que les empreses depenen de l’“estabilitat i la previsibilitat en la relació comercial”. La Federació Nacional de Detallistes –que agrupa les empreses del sector als EUA– va considerar que la decisió del Suprem proporciona certesa i va reclamar que es garanteixi un procés fluid per reemborsar els gravàmens.
Les exportacions lleidatanes als EUA van caure un 35% el 2025
La província de Lleida va exportar productes als Estats Units per un valor de 78,29 milions d’euros el 2025 (segons les dades provisionals del ministeri de Comerç), la qual cosa va representar una caiguda de prop del 35% respecte al 2024 (uns 121 milions). Els aranzels de Donald Trump als productes europeus van entrar en vigor a l’agost; des d’aquest mes fins al desembre, les exportacions als EUA van caure prop d’un 25% (d’uns 37,65 milions a 27,93 milions).L’oli d’oliva és el producte més venut als EUA des de Lleida: el 2025 el valor de les seues exportacions va ser de 42,87 milions d’euros, seguit de les màquines i els aparells mecànics (9,7 milions d’euros).Les mesures de l’Administració nord-americana van colpejar a almenys 136 empreses lleidatanes, que han suportat els aranzels d’aproximadament el 15% i s’obre la possibilitat que puguin reclamar.