POLÍTICA
La vaga general no aconsegueix frenar la reforma laboral de Milei
El Congrés aprova la norma, que amplia la jornada laboral
La Cambra de Diputats de l’Argentina va aprovar ahir el projecte de reforma laboral proposat pel Govern del president Javier Milei, que tornarà al Senat per a l’aprovació final després de l’eliminació d’un polèmic article sobre llicències per malaltia, mentre als carrers les protestes eren repel·lides amb el llançament de rajos d’aigua, gasos pebre i lacrimogen per part de la policia, tot en el marc d’una vaga general que, segons les centrals sindicals, va aconseguir un elevat nivell d’adhesió.
La llei modifica substancialment les condicions laborals en un país amb una forta tradició de lluita obrera.Entre els punts centrals del projecte s’inclou l’ampliació de 8 a 12 hores de la jornada laboral, una nova base de càlcul de les indemnitzacions per acomiadament, la qual cosa a la pràctica significarà una reducció de les mateixes, i es proposa de crear un banc d’hores extres, que s’atorgaria com a temps lliure però no es cobrarien. La norma també limita el dret a la vaga.