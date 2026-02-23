El Govern aprovarà els pressupostos aquest divendres en un consell executiu extraordinari
L'Executiu pacta amb sindicats i patronals 900 milions per a habitatge i 20 milions a busos interurbans
El Govern aprovarà els pressupostos aquest divendres en un consell executiu extraordinari. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns en la signatura d'un acord per als comptes amb sindicats i patronals, que preveu 900 milions d'euros en polítiques d'habitatge i 20 milions per al pla de xoc de millora del bus interurbà. "Aquest acord és el camí a seguir", ha afirmat Illa, assegurant que manté la "mà estesa" i reclamant "responsabilitat a tothom" en un moment en què encara no hi ha pacte amb ERC. El document pactat amb Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT detalla 86 mesures, entre les quals també destaquen 180 milions per a L'Energètica. "Catalunya necessita pressupostos", ha sentenciat Illa.
Els 900 milions que fixa el document en polítiques d'habitatge formen part dels més de 1.200 milions que va pactar el Govern amb els Comuns la setmana passada, segons ha detallat Illa.
Pel que fa als 20 milions del pla de xoc de millora del bus interurbà, s'orientaran a incrementar l'oferta en aquells corredors existents on han detectat "més demanda", alhora que en noves rutes on hi vegin "potencial".
Entre la vuitantena de mesures el document fixa l'actualització de l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en un 3%, d'acord amb l'IPC, 28 milions a polítiques públiques per combatre el sensellarisme i augmentar en 100 efectius el cos d'Agents Rurals.
Vinculat a l'ocupació, fixa "garantir la dotació necessària" d'orientadors del SOC, amb l'objectiu d'arribar als 600 professionals, per incrementar la capacitat d'atenció presencial a les oficines de treball. A més, promet impulsar una línia de subvencions perquè les empreses de menys de 50 treballadors tinguin plans d'igualtat.
També hi ha diverses mesures relacionades amb la Formació Professional (FP), sobretot per "impulsar" la dual, incrementant la participació de les empreses, especialment pimes. El pacte fixa garantir una dotació de fins a 1,2 milions per als centres propis d'FP integrada i de 7 milions pels centres de titularitat pública. En l'àmbit educatiu destaquen també 30 milions per a combatre la segregació escolar.
Es recullen diverses mesures en relació amb el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026 – 2030 i el compromís del Govern de "compartir" amb els agents econòmics i socials el compliment dels acords d'investidura relatius al traspàs de Rodalies i al finançament.
Illa ressalta les mesures d'habitatge i infraestructures
El Govern ha escenificat el pacte aquest dilluns en un acte al Palau de la Generalitat, on hi ha assistit els líders de CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec. Illa ha agraït als agents socials el "consens" mostrat, ha assegurat estar "satisfet i orgullós" amb la signatura rubricada i ha assenyalat les mesures vinculades a l'habitatge i les infraestructures.
"No hi ha volta de full, Catalunya necessita pressupostos, el conjunt de ciutadans necessiten pressupostos, les infraestructures i l'habitatge necessiten pressupostos", ha dit. "Catalunya és ambiciosa amb tot, i és el moment que liderem en allò que importa", ha dit el president de la Generalitat. En aquesta línia, ha defensat que cal anar més enllà de les "bones paraules" i ha demanat "solucions i acords".
Al seu torn, la consellera d'Economia i Finances, ha agraït "l'exigència i generositat" dels agents econòmics i socials i s'ha compromès a complir el pacte. "Continuarem treballant perquè es compleixin els acords, seguirem treballant i fent seguiment perquè el que avui signem sigui una realitat les properes setmanes i mesos", ha asseverat.
A l'acte també hi ha assistit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.