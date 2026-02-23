El govern espanyol desclassificarà aquest dimarts els documents de l'intent de cop d'estat del 23-F
Els papers es publicaran al BOE dimecres i es podran consultar a la pàgina web de la Moncloa
El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la desclassificació dels documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981. Així ho han avançat fonts del govern espanyol just quan fa 45 anys del 23-F per "resoldre un deute històric amb la ciutadania". Segons aquestes mateixes fonts, la desclassificació es farà efectiva aquest dimecres quan els documents es publiquin al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
A partir d'aquest moment, també es podran consultar a la pàgina web oficial de la Moncloa. La ministra portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, oferirà aquest dimarts més informació sobre aquesta decisió en la roda de premsa habitual posterior a la reunió del Consell de Ministres.