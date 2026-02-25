Un manuscrit colpista planificava un segon aixecament el juny del 1981 i lamenta haver deixat el Rei "lliure" el 23-F
El document evidencia diverses operacions per derrocar la democràcia neutralitzant comunicacions i ocupant punts clau
Un manuscrit colpista desclassificat aquest dimecres sense l'autoria clara detalla plans posteriors al 23-F per tirar endavant un segon aixecament el 24 de juny del 1981, que suposadament encapçalaria el tinent general Jesús González del Yerro. El document –datat de novembre del 1980, però amb elements escrits després– revela diversos escenaris i operacions, com ara organitzar un nou Moviment Nacional, neutralitzar les comunicacions o ocupar llocs estratègics. A més, dona consignes als colpistes sobre "què s'ha de fer després del 23-F", i planteja que o bé reaccionen, o s'hauran de "plegar a la gradual demolició des de dalt". De fet, creu que les "nacions decadents" d'Occident veuen "de bon grat l'escissió de les Vascongades i Catalunya".
