Els pressupostos sumen gairebé 50.000 milions, un 10,3% més que el 2025 i un 22,8% més que els últims comptes aprovats
La despesa augmenta en 9.127 milions i Salut, Educació i Drets Socials és on més es creix en termes absoluts
El pressupost de la Generalitat per al 2026 arriba als 49.162 milions d'euros, una xifra que eleva en un 22,8% la dels comptes del 2023, els últims aprovats, i en un 10,3% la del 2025 comptant els suplements de crèdit. En termes absoluts, la despesa augmenta en 9.127 milions (vs. 2023) i els departaments que més creixen són Salut (+2.428), fins als 13.840 milions; Educació (+1.642), fins als 8.356 milions; i Drets Socials (+930), fins als 4.248 milions. Si s'inclou tot el sector públic la despesa s'enfila fins als 54.757 milions (+24% sobre 2023). La inversió prevista és de 4.146 milions, i supera la del 2023 amb i sense fons europeus -en aquest últim cas, en un 45%. El Govern explica l'increment per l'estalvi corrent de 2.475 milions.
