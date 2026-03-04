POLÍTICA
ERC esmena a la totalitat els pressupostos d’Illa
La retirarà si hi ha avenços en la negociació per al traspàs de l’IRPF. El Govern confia en un pacte que permeti aprovar-los
ERC va registrar ahir una esmena a la totalitat dels pressupostos del Govern per al 2026, tot i que la formació va afirmar que aquest pas no és un ultimàtum i que continuaran negociant sobre la recaptació de l’IRPF, una de les condicions dels republicans per asseure’s a parlar sobre els comptes. Així ho va afirmar la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual també va obrir la porta a retirar-la si tenen “garanties” sobre la recaptació d’impostos abans del ple del Parlament en el qual s’han de votar les esmenes, previst per al 20 de març. Alamany va remarcar que la “pressió” no està sobre els republicans. “No ens correspon arribar allà on el PSC no vol arribar amb els seus col·legues de l’Estat”, va indicar. La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va afegir que “hi ha prou temps” per arribar a un acord sobre l’IRPF i va remarcar que el moviment de la seua formació “no és un gir de guió” ni “un ultimàtum”. “Som on érem. Si algú vol que passin coses diferents, ja saben el que han de fer”, va insistir.
En una línia similar es va pronunciar la portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va assegurar que l’esmena presentada pels republicans “no canvia res” la posició de l’Executiu, que va insistir que no contempla una altra alternativa que no sigui la de comptar amb uns nous comptes. Per la seua part, la portaveu del PSC a la Cambra catalana, Elena Díaz, va situar la jugada d’ERC en la “normalitat parlamentària” i es va mostrar optimista que finalment hi haurà un acord. “L’escenari més positiu per a Catalunya és que hi hagi pressuposats per al 2026”, va concloure.
Els comuns també veuen “marge” perquè els comptes puguin tirar endavant malgrat l’esmena a la totalitat registrada per Esquerra. Així ho va afirmar el portaveu del grup parlamentari de la formació, David Cid, que va animar Govern i republicans a continuar negociant i arribar a un acord que permeti sumar prou suports per aprovar els comptes. “Hi ha marge fins al 20 de març”, va asseverar.
Junts veu el moviment d’Esquerra com un “fracàs d’Illa”
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va titllar ahir d’“un fracàs més” del president de la Generalitat, Salvador Illa, la decisió d’ERC de presentar una esmena a la totalitat als pressupostos presentats pel Govern. Turull, que va criticar la irresponsabilitat del president de presentar uns comptes sense tenir els acords lligats, va descartar que la seua formació pugui donar-hi suport. “Aquests són els pressupostos del Govern i els comuns i no responen al model de Catalunya que nosaltres defensem”, va asseverar.